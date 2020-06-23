Для медиков Томской области сформирован двухмесячный запас СИЗ

23 Июнь 2020 2020-06-23T05:38:25+03:00

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Медучреждения Томской области в полном объеме обеспечены средствами индивидуальной защиты для работы COVID-пациентами. - Респираторы, одноразовые защитные костюмы и халаты, экраны, специальные очки, бахилы, шапочки и перчатки в больницы и поликлиники поступают централизованно из фонда, сформированного на базе областного аптечного склада, сообщает пресс-служба региональной администрации .

На текущий момент в самих медучреждениях Томской области создан месячный запас необходимых средств, запас еще на месяц находится в областном аптечном складе.

- Сейчас на региональном складе в наличии имеется более 74 тысяч респираторов, около 29 тысяч костюмов, более шести тысяч одноразовых халатов, 10 тысяч шапочек, почти четыре тысячи очков, – проинформировала председатель комитета организации лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Томской области Елена Потягайлова.

Она подчеркнула, что департамент ежедневно проверяет наличие всех видов средств индивидуальной защиты в медорганизациях, их расход, а также объем закупок по контрактам. При этом по ряду позиций запас сформирован более чем на месяц. Так, например, респираторов и очков хватит на два месяца вперед.

Средства индивидуальной защиты, необходимые для текущей работы (маски, перчатки, антисептики и другие), медорганизации закупают самостоятельно, у них также сформирован месячный запас таких средств. Дополнительный резерв находится на областном аптечном складе и при необходимости распределяется в учреждения.

фото: пресс-служба администрации Томской области.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU