Коронавирус в Томске, последние новости на 20 июня 2020 года: власти разворачивают еще один стационар, в кислородной поддержке нуждаются 23 томича

На утро 20 июня в Томской области подтверждено 1598 случаев заражения коронавирусом. Из них 83 выявлено вчера.

Резкий прирост числа заболевших, отмечающийся в последние несколько дней в регионе, как пояснил оперштаб, вызван высокой выявляемостью и охватом тестирования.

- Эпидемиологическое бюро при СибГМУ ежесуточно отрабатывает более 200 контактов заболевших COVID-19. Благодаря этой работе и большому тестированию удается вовремя диагностировать инфекцию и пресекать ее распространение, - рассказал вице-губернатор Иван Деев, замруководителя регионального оперштаба.

Он в очередной раз подчеркнул, что количество заболевших пойдет на спад, если все томичи будут строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования: использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах (в магазинах, общественном транспорте и т.д.) , соблюдать социальную дистанцию.

По данным на 19 июня, лечение в стационарах проходит 461 пациент с COVID-19. В кислородной поддержке нуждаются 23 человека: 13 - подключены к аппаратам ИВЛ (пять на неинвазивной вентиляции легких, восемь на инвазивной), 10 - на масочной подаче кислорода.

Контрольные ПЦР- тесты подтвердили за минувшие сутки выздоровление еще 35 пациентов. Таким образом, победить "корону" удалось уже 750 жителям Томской области.

Показатель заболеваемости в Томской области составляет 140,4 на 100 тыс. населения, что соответствует 70-му месту в России и седьмому в СФО.

Стационар для выздоравливающих

В Томске насчитывается около 60 пациентов, которые уже не имеют ярко выраженных симптомов ОРВИ или пневмонии, прошли необходимое лечение, но продолжают оставаться носителями вируса. В связи с этим, продолжать лечение в домашних условиях им нельзя.

- Из респираторных госпиталей такие пациенты сейчас, в основном, направляются в МСЧ «Строитель», но в ближайшее время будет развернут еще один стационар. Там будут дополнительные койки для пациентов, которые требуют только наблюдения, долечивания или имеют пока один отрицательный тест на коронавирус, - сообщил журналистам заместитель руководителя регионального оперштаба Иван Деев. Какие именно медучреждения для этого будут задействованы, пока не уточняется.

Ждем лекарство

Администрация Томской области отправила производителю нового противовирусного препарата "Авифавир" заявку на приобретение пробной партии препарата. Первые 200 упаковок должны прийти в регион до конца июня.

- Проведенные исследования показывают, что при применении «Авифавира» выделение коронавируса у человека прекращается, в среднем, на четыре-шесть дней раньше, чем без него, – рассказал представитель оперштаба. Использоваться новое лекарство будет только в стационарах, первыми его получат Респираторные госпитали областного центра.

Эффективное лекарство от коронавируса поступит в регион в ближайшие дни.Фото: из открытых источников

«Колючка» вирусу не преграда

19 июня на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 63 подтвержденных случая COVID-19.

- Пятнадцать пациентов госпитализированы в инфекционное отделение ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, ещё двое проходят лечение в больницах Томска, - сообщила пресс-служба Межрегионального управления N81 ФМБА России. Напомним, по состоянию на понедельник, 15 июня, в «закрытом» городе насчитывалось всего 35 заразившихся коронавирусом. Таким образом, с начала недели число заболевших северчан возросло почти вдвое.