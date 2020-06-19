2020-06-19T13:34:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В Северске число заболевших COVID-19 с начала недели увеличилось почти вдвое

На сегодняшний день оно достигло 63 человек
Алиса Селезнева
Поделиться:
Пандемия в "закрытом городе" тоже набирает обороты.Пандемия в "закрытом городе" тоже набирает обороты.Фото: из открытых источников
Изменить размер текста:

- На 19 июня на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 63 подтвержденных случая COVID-19. Пятнадцать пациентов госпитализированы в инфекционное отделение ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, ещё двое проходят лечение в больницах Томска, - сообщила в пятницу пресс-служба Межрегионального управления N81 ФМБА России. Напомним, по состоянию на понедельник, 15 июня, в «закрытом» городе насчитывалось всего 35 заразившихся коронавирусом.

Из числа ранее заболевших четырнадцать человек уже выздоровели.

- Под медицинским наблюдением находятся 258 человек, из них: 2 - вернувшихся в Северск из-за границы и регионов Россиии с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и 256 - контактировавших с заболевшими, - говорится в сообщении.

Снято с медицинского наблюдения 1054 человека.

Лабораториями, расположенными в Северске, подведомственными ФМБА России, выполнено с начала пандемии 4291 исследование.

Ранее мы сообщали, что СХК перечислил медучреждениям Северска более 7 млн рублей безвозмездной помощи. Деньги будут направлены на приобретение 20 концентраторов кислорода, изоляционные боксы для транспортировки пациентов с коронавирусом, оснащение новой ПЦР- лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Северске число заболевших COVID-19 с начала недели увеличилось почти вдвое
Томские депутаты: единый налог на вмененный доход необходимо сохранить
В День памяти и скорби жителей Томска приглашают возложить цветы к городским мемориалам
100 млн рублей сэкономил ТГУ при строительстве нового общежития «Маяк» в Томске
Первая партия «Авифавира» для лечения коронавируса поступит в Томскую область уже в июне
Коронавирус в Томске: + 83 новых случая
Дополнительный стационар для выздоравливающих COVID–пациентов появится в Томске
В Томске полицейские проводят массовые проверки маршрутных автобусов
В Томской области участникам Великой Отечественной войны вручат бесплатные телефоны
В Томской области площадь органического земледелия становится больше
В мае Томская область потребила электроэнергии почти на 18% меньше прошлогоднего
Томские ученые из НИИ кардиологии удостоены медицинской премии «Призвание»