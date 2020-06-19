В Северске число заболевших COVID-19 с начала недели увеличилось почти вдвое

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:34:41+03:00

Пандемия в "закрытом городе" тоже набирает обороты. Фото: из открытых источников

На сегодняшний день оно достигло 63 человек

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- На 19 июня на территории ЗАТО Северск зарегистрировано 63 подтвержденных случая COVID-19. Пятнадцать пациентов госпитализированы в инфекционное отделение ФГБУ СибФНКЦ ФМБА России, ещё двое проходят лечение в больницах Томска, - сообщила в пятницу пресс-служба Межрегионального управления N81 ФМБА России. Напомним, по состоянию на понедельник, 15 июня, в «закрытом» городе насчитывалось всего 35 заразившихся коронавирусом.

Из числа ранее заболевших четырнадцать человек уже выздоровели.

- Под медицинским наблюдением находятся 258 человек, из них: 2 - вернувшихся в Северск из-за границы и регионов Россиии с неблагополучной эпидемиологической ситуацией и 256 - контактировавших с заболевшими, - говорится в сообщении.

Снято с медицинского наблюдения 1054 человека.

Лабораториями, расположенными в Северске, подведомственными ФМБА России, выполнено с начала пандемии 4291 исследование.

Ранее мы сообщали, что СХК перечислил медучреждениям Северска более 7 млн рублей безвозмездной помощи. Деньги будут направлены на приобретение 20 концентраторов кислорода, изоляционные боксы для транспортировки пациентов с коронавирусом, оснащение новой ПЦР- лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU