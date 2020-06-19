Первая партия «Авифавира» для лечения коронавируса поступит в Томскую область уже в июне

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:15:08+03:00

Она составит порядка 200 упаковок и будет направлена в Респираторные госпитали

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Администрация Томской области отправила производителю нового противовирусного препарата "Авифавир" заявку на приобретение пробной партии препарата. - Первые 200 упаковок должны прийти в регион до конца июня, - рассказал на сегодняшнем брифинге вице-губернатор Иван Деев, замруководителя областного оперштаба по борьбе с COVID-19.

- Мы отправили заявку на завод –производитель, заявка принята, сегодня должна стать известна информация о сроках поставки. Она точно будет в июне. Проведенные исследования показывают, что при применении «Авифавира» выделение коронавируса у человека прекращается, в среднем, на четыре-шесть дней раньше, чем без него, – сказал представитель оперштаба. Использоваться новое лекарство будет только в стационарах, первыми его получат Респираторные госпитали областного центра.

Напомним, "Авифавир" – противовирусное средство, разработанное на основе японского препарата для лечения тяжелых форм гриппа "Фавипиравир"(Авиган). В конце мая "Авифавир" прошел соответствующую регистрацию в нашей стране, и был включен в методические рекомендации Министерства здравоохранения РФ по лечению больных с COVID-19. Первые партии препарата получили клиники Московской, Ленинградской, Новгородской, Кировской, Нижегородской областей, Татарстана и Екатеринбурга.

По итогам первых четырех дней лечения 65% пациентов из 40 человек, принимавших "Авифавир", имели отрицательный тест на коронавирус, что в два раза выше, чем в группе стандартной терапии. К 10 дню число пациентов с отрицательным тестом достигло 90%. У 68% пациентов, принимавших "Авифавир", температура тела нормализовалась уже на третий день.

ИСТОЧНИК KP.RU