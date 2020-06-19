Дополнительный стационар для выздоравливающих COVID–пациентов появится в Томске

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:41:16+03:00

Для выздоравливающих от коронавируса развернут еще один стационар. Фото: из открытых источников

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На 19 июня в Томской области насчитывается около 60 пациентов, которые уже не имеют симптомов ОРВИ или пневмонии, прошли необходимое лечение, но продолжают оставаться носителями вируса. В связи с этим, продолжать лечение в домашних условиях им нельзя.

- Из респираторных госпиталей такие пациенты сейчас направляются в МСЧ «Строитель», но в ближайшее время для данной категории заболевших будет создан еще один стационар, - сообщил сегодня журналистам заместитель руководителя регионального оперштаба Иван Деев.

- Когда пациентов в городе было не так много, они могли находиться только в респираторных госпиталях. Сегодня мы разгружаем «ковидарии» за счет медсанчасти "Строитель". В основном, переводим туда пациентов, которые ждут второго отрицательного теста. В принципе, мы могли бы выписывать и с одним таким тестом, но в данной ситуации лучше перестраховаться лишний раз. В ближайшее время планируем развернуть дополнительные койки для пациентов, которые требуют только наблюдения, долечивания или имеют пока один отрицательный тест на коронавирус, - отметил Деев. Какие именно медучреждения для этого будут задействованы, он не уточнил.

Напомним, накануне проблему с выпиской пациентов, которые хорошо себя чувствуют, но не могут отправится домой из-за «выделения» коронавируса, озвучила ректор СибГМУ Ольга Кобякова.

- В социум и в семьи им возвращаться пока нельзя. Нужно два отрицательных результата анализа на COVID-19. Таких пациентов около 20% в структуре госпитализированных, - рассказала Кобякова в своем телеграм-канале.

Пациенты без симптомов занимают койки, которые могут потребоваться тем, у кого болезнь пока протекает в более тяжелой форме. В Респираторном госпитале СибГМУ, по словам ректора медуниверситета, занято 89 из 90 коек. Информация о нехватке свободных коек в другом «ковидарии», расположенном в МСЧ N 2 Томска, также появлялась в СМИ. Главврач стационара объяснил, что это вызвано спецификой приема больных и заполнения инфекционных палат.

- Могу заверить, что коечного фонда у нас в регионе хватит. Мы качественно отработали очаги, выявленные в последние дни, и подобного прироста заболевших в ближайшие несколько недель не будет, - подчеркнул замруководителя оперштаба.

ИСТОЧНИК KP.RU