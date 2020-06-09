2020-06-09T19:26:23+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Томске, последние новости на 10 июня 2020 года: резкий прирост зараженных в регионе продолжается, антител к COVID-19 у томских медиков практически нет

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Томской области на 10 июня 2020 года
Алиса Селезнева
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Антитела к коронавирусу выявлены только у 1% томских медиковАнтитела к коронавирусу выявлены только у 1% томских медиковФото: из открытых источников
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На утро 10 июня в Томской области подтверждено 1018 случаев заражения новым коронавирусом, из них 47 выявлено вчера.

Контрольные ПЦР-тесты подтвердили выздоровление 25 человек за минувшие сутки.

На лечении в стационарах находятся 382 томича с вирусной пневмонией и признаками ОРВИ. 123 заболевших, не имеющих ярко выраженных или вообще никаких симптомов, находятся в домашней самоизоляции, под наблюдением медиков.

В обсерваторах на карантине находятся 103 человека.

На сегодняшний показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в Томской области составляет 90 человек, что соответствует 76-му месту в России и восьмому в Сибирском федеральном округе.

Всего с начала пандемии в Томской области зарегистрировано 1018 случаев заболевания коронавирусом: 505 на лечении (382 в стационарах, 123 на самоизоляции), 499 выздоровели, 14 умерли.

Согласно данным оперштаба, охват тестированием составляет 222,5 на 100 тыс. населения (вдвое выше планки для снятия основных ограничений самоизоляции), из респираторных коек остаются свободными 62,1% (при нормативе - больше 50%). Однако показатель распространения инфекции пока превышает норматив – 1,6 при требуемой единице.

«Коронованный» Томск

На 9 июня в областном центре выявлено четыре крупных очага заражения новой коронавирусной инфекцией. В их числе – Центральный рынок, где у 27 работников подтвердился коронавирус, а также производственное предприятие и два небольших учреждения. Резкий прирост числа заболевших, который фиксируется последние три дня, обусловлен этими очагами.

- В ближайшее время, с учетом действующего охвата тестирования и с учетом формирования контактных лиц зараженных, эта цифра будет сохраняться на высоком уровне. Но мы очень надеемся, что в ближайшие дни локализуем эти очаги и вернемся к значениям, которые у нас были. Переход к третьему (основному) этапу выхода из режима самоизоляции во многом зависит от этого, - подчеркнул заместитель руководителя регионального оперштаба Иван Деев.

Один из активных очагов COVID-19 выявлен на Центральном рынке. Фото: из открытых источников

Один из активных очагов COVID-19 выявлен на Центральном рынке.Фото: из открытых источников

Антитела не обнаружены

За неделю, начиная с 1 июня, тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции прошли порядка 700 медицинских работников Томска. Антитела обнаружили только у одного процента из них.

-На текущий момент хочу сказать, что те специалисты, которые работают в эпидбригадах, в очагах, в «ковидариях», практически не имеют антител к коронавирусной инфекции,– сказал вице-губернатор Иван Деев, отметив, что тестирование медперсонала будет продолжатся. Если первый анализ на антитела даст отрицательный результат, то через некоторое время человека ждут повторные тесты.

Смерть в обсерваторе привела к уголовному делу

Следственным комитетом по Томской области возбуждено уголовное дело по факту смерти вахтовика, прибывшего с Чаяндинского месторождения Якутии в Томск. Мужчина находился на карантине в обсерваторе и скончался 13 мая от инфаркта.

-По результатам проверки Следственным Комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей), - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Максимальное наказание, предусмотренное по данной статье - 3 года лишения свободы.

По факту гибели вахтовика возбуждено уголовное дело. Фото: из открытых источников

По факту гибели вахтовика возбуждено уголовное дело.Фото: из открытых источников

ИСТОЧНИК KP.RU

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