Около 700 томских медиков прошли тестирование на наличие антител к COVID-19

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:11:41+03:00

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За неделю тестирование на наличие антител к коронавирусной инфекции прошли порядка 700 медицинских работников Томска. Из них антитела обнаружили только у одного процента, сообщил сегодня заместитель руководителя регионального оперативного штаба Иван Деев.

– На текущий момент хочу сказать, что те специалисты, которые работают в эпидбригадах, в очагах, в «ковидариях», практически не имеют антител к коронавирусной инфекции. На текущий момент эта доля среди обследованных не превышает одного процента, – сказал вице-губернатор, отметив, что тестирование продолжится. Общего количества медработников, работающих с больными COVID-19, он не уточнил.

Напомним, что тестирование медработников в Томской области началось 1 июня. На первом этапе планировалось провести обследование сотрудников «ковидариев» и группы врачей из резерва, изъявивших желание работать в таких госпиталях. Следующим шагом должно стать тестирование сотрудников амбулаторно-поликлинических учреждений и станции скорой помощи, а затем и всех остальных медорганизаций. Если первый анализ на антитела даст отрицательный результат, то через некоторое время человека ждут повторные тесты, пояснил Иван Деев: «Зная, у кого из медработников есть антитела, мы можем корректировать подход к набору персонала».

ИСТОЧНИК KP.RU