По факту смерти вахтовика из Якутии в обсерваторе под Томском возбуждено уголовное дело

9 Июнь 2020 2020-06-09T15:41:39+03:00

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Следственным комитетом РФ по Томской области возбуждено уголовное дело по факту смерти вахтовика, доставленного в начале мая с Чаяндинского месторождения Якутии в Томск. Мужчина находился на 14-дневном карантине в обсерваторе, расположенном в лагере «Зеленый мыс».

13 мая 43-летний мужчина скончался от инфаркта. Как рассказали журналистам его родственники, ранее он не имел никаких сердечно-сосудистых патологий.

- Скорая помощь приехала вовремя, мужчина умер во время работы реанимационной бригады от инфаркта, - прокомментировал тогда ситуацию оперштаб. Региональный Следственный комитет практически сразу начал проверку данного случая.

- По ее результатам возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)- говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Максимальная наказание, предусмотренное по данной статье составляет три года лишения свободы.

Добавим, 19 мая в этом же обсерваторе скончался от инсульта еще один вахтовик, прибывший из Чаянды. Следственный комитет также начал по факту его гибели проверку, которая пока еще не завершена.

ИСТОЧНИК KP.RU