Оперштаб: в регионе четыре очага COVID-19 и все они находятся в Томске

На вторник, 9 июня, в областном центре выявлены четыре крупных очага заражения новой коронавирусной инфекцией. В их числе – Центральный рынок, где у 27 работников подтвердился коронавирус, а также производственное предприятие и два небольших учреждения. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал журналистам Иван Деев, заместитель руководителя регионального оперштаба. Названия учреждений и предприятия он обнародовать не стал.

Однако отметил, что очаг на предприятии был выявлен благодаря директору, который принял решение провести поголовное тестирование коллектива. В итоге, положительные тесты оказались у 26 сотрудников, которые при этом не имели симптомов заболевания. На протяжении нескольких последних дней новые случаи заболевания в данном очаге не фиксируются, распространение инфекции там удалось остановить. Заболевших могло быть меньше, если бы внутри этой организации, как и на других, где были зафиксированы вспышки, изначально строго соблюдались предписания по масочному режиму, обработке антисептиками рук и поверхностей.

Всем "на свободу"... или?

Представитель оперштаба прокомментировал и ситуацию со снятием режима самоизоляции в Томской области. Напомним, согласно распоряжению губернатора, режим продлен до 15 июня.

- Снятие ограничений возможно при выполнении трех ключевых параметров: проведения достаточного количества тестов, наличия свободного коечного фонда для пациентов с COVID-19 и пневмонией, коэффициента распространения инфекции. Охвате тестированием у нас составляет 229,7, что вдвое превышает необходимый минимум, по коечному фонду мы также соотвествуем – у нас более 50% свободных коек. А вот коэффициент распространения инфекции, то есть отношение числа больных, зарегистрированных за последние 4 дня, к их количеству за предыдущие 4 дня, который быть менее единицы, в Томской области сегодня составляет 1,6. За последние несколько дней этот показатель подскочил как раз из-за выявления тех самых новых очагов. Мы понимаем, что в ближайшее время, с учетом действующего охвата тестирования и с учетом формирования контактных лиц зараженных, эта цифра будет сохраняться на высоком уровне. Но очень надеемся, что в ближайшие два дня мы локализуем эти очаги и далее вернемся к значениям, которые у нас были. Если это произойдет, то у нас есть вероятность ожидать снижение этого коэффициента до единицы в районе четырех-пяти дней. Тогда и будет принято окончательное решение по продлению или снятию 15 июня режима самоиозоляции. - сказал Деев.

Он также подчеркнул, что если охват тестированием и наличие свободного коечного фонда – это то, что зависит от власти, то третий показатель – напрямую определяется сознательностью населения, соблюдения им мер личной защиты и профилактики COVID-19

- Однозначно могут сказать, что режим самоизоляции будет продлен для лиц из групп риска: тех, кто старше 65-ти лет и тех, кто страдает хроническими патологиями. - резюмировал представитель оперштаба.