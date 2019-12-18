2019-12-18T12:12:11+03:00
Дом. Семья

Томское застолье

Собираем новогодний стол!
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Красивый стол - повод для фото в ИнстаграмКрасивый стол - повод для фото в ИнстаграмФото: из открытых источников
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В этом разделе мы собрали быстрые и простые рецепты для новогоднего стола на любой вкус. Вы узнаете, как просто приготовить изысканные блюда. Как красиво оформить новогодний стол и что должно на нем обязательно быть. Хозяйка наступающего года всеядна, но очень любит разнообразие. Так что ваш стол на Новый год 2020 должен, буквально, ломиться от угощений!

ИСТОЧНИК KP.RU

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