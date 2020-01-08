Конкурс «Томское застолье» на самое оригинальное блюдо

Рождество в Томске

Из храма – за праздничный стол. Рецепты от Алевтины Дегяревой

Праздновать Рождество в Константинополе начали лишь в IV веке. А в новой России Рождество стало официальным праздником и выходным днем в 1991 году.

Накануне Рождества, 6 января, наступает сочельник, или день строгого поста. Ему предшествует сорокадневный пост. Его соблюдают лишь около 5-6% россиян, называющих себя православными. Еще примерно 10-11% соблюдают пост «частично».

Большинство наших православных сограждан (почти 80%) посты не соблюдают.

Тех, кто и Новый год отмечать хочет, и от Православия с его праздниками отказываться не желает, Церковь рада видеть на торжественном всенощном богослужении, которое начинается поздно вечером 6 января.

Согласно статистике, ночь на Рождество в храмах проводят 3 миллиона россиян.

Чтобы отпраздновать Рождество по старым обычаям, 6 января вечернюю трапезу нужно начать с кутьи из пшеницы с медом. Само же празднование Рождества начинается утром 7-го после ночного богослужения.

На праздничном столе обязательно должен присутствовать запеченный гусь, фаршированный квашеной капустой.

Фаршированный гусь, запеченный в тесте

Вкусно и сытно

На среднюю тушку гуся – головка чеснока, 3 ч.л. соли, 3 луковицы, 2-3 моркови, 0,5 среднего кочана капусты (лучше квашеной), 200 г сала; для соуса – по 1 ст. л. майонеза и томата-пюре (смешать).

На тушке гуся сделать несколько надрезов – на спинке и вокруг ножек. Чеснок растереть с солью и натереть тушку внутри и снаружи. Лук, морковь, капусту нарезать крупно, добавить половину порции нарезанного сала, посолить, начинить тушку. Из муки и воды замесить плотное тесто и разделить его на две части. Каждую порцию раскатать в тонкий круглый пласт. Оставшееся сало выложить в сковороду, накрыть тестом. На него положить гуся и полить соусом. Накрыть второй лепешкой и защипать края. Запекать в духовке при t180 гр.

Также на столе должна присутствовать свинина: согласно преданию, когда родился Иисус, радовались все животные, кроме свиньи. С тех пор ее и едят в Рождество, как правило, с хреном и яблоками.

Для полноты праздничного стола на нем должны стоять вино и пироги. А для разнообразия можно испечь очень сытные

Мясные кексы

Отличный вариант

На 10-12 штук: 1 кг мясного фарша, 10-12 перепелиных яиц, 1 луковица, 1 морковь, 2-3 кусочка белого хлеба, 0,5 ст. молока, небольшой пучок укропа, 1 яйцо, 50 г сыра, растительное масло, соль, перец.

Мелко нарезать лук, натереть морковь. Обжарить на масле лук до золотистого цвета, добавить морковь и жарить 2 мин. Обжаренные лук с морковкой добавить в фарш, покрошить туда же зелень, разбить яйцо и все перемешать. Замочить в молоке хлеб, немного отжать его и добавить в фарш, посолить, поперчить по вкусу и еще раз перемешать. Перепелиные яйца отварить и очистить. Формочки для кексов смазать растительным маслом и заполнить наполовину фаршем. Сверху положить яйца, затем накрыть оставшимся фаршем. Запекать мясные кексы в нагретой до 180 гр. С духовке примерно 30-40 мин. За 5 мин до готовности вынуть кексы и посыпать тертым сыром. Готовые кексы немного остудить и вынуть из формочек.

Медовый торт "Рыжик" от Екатерины Аношкиной

Рецепт не то, чтобы оригинальный, но многими, увы, забытый… Медовик или, по-простому, «Рыжик» - торт не очень сложный в приготовлении, но потрясающе вкусный, любимый и знакомый нам всем с детства! Я готовлю его часто, а в новогодний праздник нас с сыном вдохновила елка!

На приготовление "Рыжика" Екатерину вдохновила новогодняя елкаФото: из открытых источников

Ингредиенты: Для коржей: 400 г. муки, 150 -180 г. сахара, 100 г. сливочного масла. Яйца - 2 шт.,

меда - 2 ст. л., соды - 1 ч. л. и щепотку соли.

Для сметанного крема: 300 г. сметаны, 250 г. сливочного масла, 150 г. сахарной пудры.

Приготовление:

Сделаем медовые коржи. Взобьем яйца с сахаром.

В отдельном ковшике на водяной бане растопим мед и, когда он станет жидким, добавим соду. Если мед хороший, качественный, то сода вступит в реакцию - будет большая «медовая» пена, при этом нужно продолжать помешивать.

В теплом меде растапливаем масло (у меня оно комнатной температуры, т.ч. быстро «расходится»). И добавляем яично-сахарную смесь. Перемешиваем и добавляем муку с солью. Когда в чаше уже будет трудно вмешивать муку ложкой, можно оставшуюся муку вымесить на столе. При этом тесто должно быть мягким, не стоит добавлять муки больше, чем в рецепте.

Тесто для нашего "Рыжика" готово. Поделим его на равные части, скатаем в шарики и положим в холодильник, доставая каждый шарик по мере необходимости. Количество заготовок зависит от диаметра формы.

Каждый корж раскатываем на том коврике или бумаге, на котором будем выпекать. Проверяем с помощью формы, чтобы будущий корж точно подходил под наш диаметр. Прокалываем вилкой, чтобы не пузырился. Отправляем в разогретую до 190 градусов духовку минут на 5 (выпекаем до золотистого цвета). Пока корж горячий, он легко режется, так что я срезаю все неровности с помощью формы (можно взять любую крышку или др.). Остатки коржей собираем, чтобы потом обсыпать ими уже готовый торт.

Итак, коржи для медового торта готовы, осталось сделать крем.

Сливочное масло взбиваем миксером (масло должно быть комнатной температуры, поэтому из холодильника лучше достать его заранее), добавляем сахарную пудру (она должна быть без крупинок). Продолжаем взбивать, по ложке добавляя сметану. Крем для торта готов!

Собираем медовик, промазывая коржи кремом. Сверху и по бокам посыпаем измельченной в кофемолке крошкой от коржей. Оставляем торт в холодильнике для пропитки.

Для крема купила на рынке сметану с очень высоким процентом жирности. Пока пекла коржи, сын перестарался и взбил из сметаны масло. Тортик получился суховатый. Но мы не отчаялись – купили 20 % сметану в магазине, сделали еще крем, разделили коржи и снова промазали их! Получилось вкуснее, чем обычно!

Коврижка и торт из кабачков – от Ольги Гринь

Обычную коврижку из кабачка легко превратить во вкусный тортик!Фото: Фото автора.

Очень простая в приготовлении и вкусная выпечка. В ее основе присутствует один из самых популярных в Сибири овощей и, что существенно, имеющийся в запасе почти у каждой семьи и недорогой - кабачок. А сочетание кабачка с корицей придают вкусу, казалось бы, самой обычной коврижки, неожиданную оригинальность.

Ингредиенты:

1 ст. свежего кабачка, 1 яйцо, 1 ст. (или чуть меньше, по вкусу) сахара, 1 ст. муки, ¼ ст. растительного масла, ½ ч. л. (или чуть больше, по вкусу) молотой корицы, ½ ч.л. соды, щепотку соли (по вкусу).

Для сметанного крема (если захотите превратить коврижку в тортик): 150 г. сметаны, 130 г. сливочного масла (или кулинарного маргарина), 50 - 100 г. сахарной пудры.

Приготовление:

Свежий кабачок очищаем от шкурки и натираем на крупной терке. Вбиваем яйцо, растираем с сахаром, солью, корицей и растительным маслом. Добавляем соду (негашеную) и подсыпаем муку, помешивая. Жидкую смесь заливаем в форму (проложенную спец. бумагой или ковриком) и выпекаем при t 180 С 20 мин. (до появления золотистой корочки).

Ароматную коврижку можно подавать к обычному завтраку, а можно превратить ее в очень вкусный тортик, разрезав повдоль на коржи и пропитав сметанным кремом.

Приготовление крема:

Размягченное сливочное масло или маргарин взбиваем миксером, добавляем сахарную пудру (она должна быть без крупинок). Продолжаем взбивать, по ложке добавляя сметану. Крем для тортика из кабачка готов!

Приятного аппетита!

Подпись к снимку: Обычную коврижку из кабачка легко превратить во вкусный тортик!