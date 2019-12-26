Рецепт торта для будущих мам от врача клиникии "Геном"

Своим авторским десертом с томичками поделилась нутрициолог Валентина Рыбка, семейный врач-терапевт клиники «Геном – Томск». Этот тортик – настоящее произведение искусства, он содержит массу необходимых организму микроэлементов и витаминов. Готовится без выпекания, а значит, сохраняет все полезные свойства продуктов. Рекомендован не только будущим мамам, а всем без исключения.

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Ингредиенты (на форму диаметром 16- 18 см): Основа: •100 г. любых орехов (миндаль, фундук, арахис, кешью, грецкий орех) •13 шт. кураги (маленькой, это 50 г.) •50 г. овсяных хлопьев

Желе 1: •100 г. вишни •5 г. желатина + 30 мл. воды •100 мл. воды (если вишня дала сок посчитайте это за воду, жидкости больше добавлять не надо) •подсластитель по вкусу (у меня 5 г. «Фитпарада» и 5 ложечек «Пребиосвита») Желе 2: •300 г. творога в брикете (у меня 5%) •450 мл. молока (у меня 2,5%) •15 г. желатина + 90 мл. воды •15 г. мака (у меня чио) •подсластитель по вкусу (у меня 6 гр. «Пребиосвита»), можно положить 50 г. мёда, сахарозаменитель «Фитпарад» или банан.

Приготовление:

Для основы перемалываем все ингредиенты в блендере и выкладываем на дно формы утрамбовывая (я это делаю стаканом). Быстрорастворимый желатин разводим в воде или в соке от вишни и нагреваем до полного растворения. Добавляем сахарозаменитель и вишню, все хорошенько перемешиваем и перекладываем в форму меньшим диаметром чем основа и убираем в морозилку минут на 15. Творог, банан и 100 мл молока измельчаем в блендере до однородной массы. В оставшемся молоке разводим быстрорастворимый желатин 15 г. и 3-5 г. сахарозаменителя по вкусу, нагреваем на медленном огне пока желатин не растворится. Затем вливаем эту жидкость в творожную смесь и все ещё раз перемешиваем. Достаём желе из морозилки и кладём на середину основы, сверху выливаем творожную смесь и ставим застывать в холодильник часов на 5, а лучше на ночь! Приятного аппетита!

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Валентина Рыбка: не нужно «есть за двоих»!

Поговорим о тех. кому не все можно есть. В частности, о тех, кто ожидает ребенка. Питание молодой мамы – тема очень важная и, конечно, актуальная не только в дни праздничных застолий. Стандартные советы типа «ешь за двоих», «зелень и фрукты – постоянно и килограммами» и пр., как оказывается, не совсем уместны. О том, какие блюда должны входить в меню будущих родителей, развеивая некоторые их заблуждения, рассказывает семейный врач-терапевт Центра ЭКО и репродуктивного здоровья «Геном» в Томске, нутрициолог и диетолог Валентина Рыбка:

На самом деле, не существует особых продуктов для молодых мам. Пища должна быть разнообразной, полезной, правильно приготовленной. У нас, в условиях Сибири, большое внимание нужно уделять корнеплодам (свекла, морковь) и зелени, которую зимой можно выращивать и дома. Вот у меня на подоконнике, к примеру, растет разнообразная зелень и даже болгарский перец. Недавно посадила помидоры «черри». В идеале, нужно ежедневно включать в рацион овощи и растения пяти цветов. Правильное сочетание белков, жиров и углеводов, конечно, будущей маме лучше подбирать индивидуально. Но, в-среднем, она должна получать более 1 800 килокалорий ежедневно. Принимать пищу нужно 5-6 раз в день. Три основных приема и два перекуса. Рекомендую соблюдать «принцип правильной тарелки»: ¼ - белки, ¼ - углеводы и ½ - овощи. Кстати, насчет популярной фразы «не ем после шести»… отказываться от еды после 18-00 – неправильно. Диетологи говорят: «Не ешьте после шести углеводы. А рыбу, курицу, некоторые овощи – пожалуйста!»

Вообще, беременным женщинам очень часто хочется кушать. Но «есть за двоих», увеличивая порцию вдвое, не нужно. Объем должен составлять примерно 300-350 граммов. Если будет переедать, поправится сама мама, а не ребенок, ему это не пойдет на пользу. В своей практике я придерживаюсь принципа функционального питания, включающего нежирное мясо, крупы, овощи, фрукты, полезные десерты с натуральными сахарозаменителями (например, стевия) и др. Действительно, есть полезные и «правильные» конфеты, торты и даже пироги (можно испечь яблочный штрудель с овсянкой вместо муки!). Я веду в соцсетях курсы по приготовлению полезных блюд, даю рецепты, так что можете присоединяться. А, вообще, когда идете в магазин, выбирайте продукты с наиболее коротким составом и, желательно, вообще с отсутствием всяческих «Е» и прочих добавок. Не жарьте на растительном масле (его лучше использовать в сыром виде), предпочитая льняное или оливковое, а при современном кухонном оборудовании можно вообще обойтись без масла и жарки! Однако, не стоит обольщаться, что мы получаем все необходимое, кушая куриную грудку, гречку и зелень. При нынешнем состоянии экологии, снижении качества сельхозпродуктов, отсутствии в них жизненно необходимых минералов, макро- и микроэлементов, фитонутриентов, не стоит игнорировать витамины и БАДы растительного происхождения. Прошли те времена, когда в государственных учреждениях проходили «рыбные» дни в заботе о получении гражданами нужного количества белка, фосфора, омеги 3…устраивали детишкам кварцевые лампы, раздачу полезных дрожжей в детских садиках… Сегодня здоровье зависит во многом от нас самих, от того, как мы о себе заботимся, что едим. И свой рацион лучше всего согласовывать с врачом. На курсы правильного питания Валентины Рыбка можно попасть, написав ей в инстаграмм: @valentina.rybka