Лайфхак для рейдера: действия томского экс-депутата Агеева оценит прокуратура

Предприятие «СпецСтройАвангард» из Омска обратилось к прокурорам Томской, Омской и Иркутской областей с открытым письмом, в котором просит их принять меры прокурорского реагирования в ситуации конфликта с томским ООО «АСТ-Ресурс». Авторы письма убеждены, что через родного брата данная фирма де-факто принадлежит бизнесмену и бывшему депутату Законодательной думы Томской области Сергею Агееву.

В течение продолжительного периода «СпецСтройАвангард» и «АСТ-Ресурс» выступают в качестве противоборствующих сторон. Тем временем часть техники, которую омичи использовали для выполнения крупного заказа «Транснефти», арестована и тайно вывозится с стоянки и продается в неизвестном направлении. На кону для омских строителей – многомиллионные убытки, в связи с чем они «звонят во все колокола», добиваясь справедливости.

Авторы документа надеются на справедливое разбирательствоФото: Предоставлено героем публикации

Хитроумный способ изъятия

«Вот уже полгода продолжается противостояние ООО “СпецСтройАвангард” с томскими рейдерами, возглавляемыми томским предпринимателем Сергеем Агеевым, который похитил 50% доли в организации и пытается заблокировать бизнес целиком, - начинается открытое письмо омского предприятия. - В ходе этой борьбы идут десятки судебных разбирательств, а также Агеев С.Л. подключил подконтрольных ему томских силовиков, которые в целях облегчения рейдерского захвата возбудили уголовное дело у себя в Томске, чтобы в ручном режиме решать вопросы, связанные с непосредственным и оперативным применением вооруженной силы под видом следственных действий. Так, введя в заблуждение местный томский суд, без вызова ООО «СпецСтройАвангард», следователю удалось «протащить» выдачу определения об аресте имущества ООО «СпецСтройАвангард», а потом и изъять строительную технику, хотя суд на это разрешения не давал».

Омичи пояснили, почему не могли сопротивляться «рейдерам из числа группы силовой поддержки Агеева С.Л.». По свидетельству очевидцев, те действовали «вместе с томскими силовиками и вооруженными автоматами боевиками без знаков различия, в масках».

По мнению, отраженному в открытом письме «СпецСтройАвангарда», упомянутое выше уголовное дело имеет признаки заказного. С этим сейчас разбираются соответствующие инстанции, а главной темой письма является описание «самой преступной схемы, которую разработали и воплощают злоумышленники».

«Схема заключается в изобретении ими хитроумного способа изъятия имущества в обход любых решений суда и норм права, сопротивляться которому потерпевший (в данном случае это ООО «СпецСтройАвангард») просто не сможет», - отмечают авторы документа.

Характеристику схемы (по сути, руководство для рейдера), возьмем из первоисточника, предоставленного нашей редакции омской компанией:

«ООО «АСТ-Ресурс» в марте 2019 года получило в арбитражном суде арест на нашу строительную технику. В апреле незаконный арест был отменен, апелляционный суд признал, что нахождение у нас техники и ее использование является полностью правомерным. Вот тут-то, в момент признания его неправоты судом, Агееву С.Л. и понадобилась помощь знакомых силовиков. 26 июня 2019 года СУ СКР по Томской области оперативно возбудило уголовное дело, а 28 июня получило в суде на своей территории обеспечительные меры в виде ареста. По всей видимости, это и была цель уголовного дела – доделать то, что не получилось в арбитраже… По решению суда нам запрещалось продавать технику третьим лицам, но не запрещалось ее использовать, а следователям не разрешалось ее изымать. Несмотря на это, под видом ареста к нам на объект приехали боевики (вооруженные люди в масках, без знаков различия) и, угрожая автоматическим оружием, силой изъяли технику».

Куда уходит техника? В какие города?

26 августа 2019 года Томский областной суд отменил решение томского райсуда и полностью отказал следователям в наложении любого ареста или ограничения на технику. Однако, к тому моменту технику у «СпецСтройАвангарда» уже изъяли. Омичи полагали, что машины им вернут, но не тут-то было.

«Следствие уклоняется от общения, наши ходатайства о возврате не рассматриваются, техника остаётся во владении ООО «АСТ-Ресурс», которое угоняет ее с места ответственного хранения и, по нашим сведениям, распродаёт, увозя на Север, где найти ее впоследствии не представится возможным», - обращаются к прокурорам трех регионов представители ООО «СпецСтройАвангард». Они уверяют, что о каждом факте угона сообщают в правоохранительные органы Иркутской области, которые принимают заявление, фиксируют факт вывоза, но уголовные дела не возбуждают, поскольку техника в ГИБДД числится за «АСТ-Ресурсом».

«Но в том и дело, что когда вам продали технику, а потом мошенническим путем уклоняются от ее регистрации на ваше имя, предпринимают незаконные попытки вернуть ее себе, о чём и ведутся судебные разбирательства, эта техника продолжит числиться на прежнем владельце, - поясняется в открытом письме. - Естественно, что в силу специфики своей работы иркутские полицейские в принципе не могут разобраться в юридических тонкостях, а потому халатно бездействуют».

Управа на «авторитетного человека»

«В итоге, получается, что если какому-то недобросовестному лицу необходимо лишить вас вашего имущества (собственности или владения), в особенности когда суды приняли судебные акты в вашу пользу, достаточно просто организовать возбуждение где-нибудь уголовного дела, «в рамках» которого в тепличных условиях, вне всякой состязательности, без вызова заинтересованных лиц и без постановки суда в известность обо всех обстоятельствах получить постановление об аресте. Потом силой изъять требуемое имущество, передать его захватчикам на «ответственное хранение». Всё. И даже если вы впоследствии добьетесь в суде отмены всех этих «бумажек», арестов, запретов, имущество вам всё равно никто не вернёт, и оно будет спокойно разворовываться захватчиками и продаваться на сторону», - подчеркивается в открытом письме «СпецСтройАвангарда».

В документе отмечено, что ущерб, причиненный компании, исчисляется десятками миллионов рублей. Чего же ждут омичи от открытого обращения к прокурорам трех областей? Прежде всего, чтобы те лично изучили сложный вопрос и приняли меры прокурорского реагирования, направленные на срочное приведение ситуации в состояние до изъятия техники.

Хочется верить, что к моменту решения данного вопроса изъятая техника будеи сохранена и дождется возвращения к своему законному владельцу.

Александр Иванов.