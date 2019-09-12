«Спрут» по-томски? Предприниматель Слесарюк рассказал о клане экс-депутата Агеева

Конфликт омской компании «СпецСтройАвангард» с томской «АСТ-Ресурс» так бы и остался локальным спором двух хозяйствующих субъектов, если бы история с каждым месяцем не раскручивалось как водоворот, в который уже вовлечены Следственный комитет РФ, суды в разных регионах, Генпрокуратура, ФСБ и вооруженные группы.

Напомним, что директор ООО «СпецСтройАвангард» Андрей Слесарюк подозревает ООО «АСТ-Ресурс» (по его словам, фирма подконтрольна бизнесмену и бывшему депутату томской облдумы Сергею Агееву) в попытке рейдерского захвата его предприятия, выполняющего крупный заказ по строительству нефтепровода в Иркутской области.

В 2017 году Слесарюк имел несчастье заключить с томским предпринимателем соглашение о покупке ряда единиц техники на 232 млн рублей. Покупателя привлекло в предложении короткое транспортное плечо доставки техники до места назначения. Стороны договорились об оплате в пятилетнюю рассрочку, но вскоре Агеев потребовал выплаты всей суммы сразу и сделал это, по словам Слесарюка, угрожая «войной». С тех пор коллектив омского предприятия не знает покоя. Вместо рядовой сделки и планомерной работы люди получили суды общей юрисдикции, арбитражные суды, требования выплатить неустойку в полмиллиарда (!) рублей и как вишенка на торте – уголовное дело, возбужденное СУ СКР по Томской области по факту хищения техники.

А 30 августа 2019 года к делу подключилась «артиллерия» в лице томской газеты «Томская неделя». Неожиданно для себя Андрей Слесарюк стал главным героем статьи «Иуды нашего времени», из которой читатели могли сделать вывод, что он-то и есть мошенник. Возмущенный «журналистским расследованием» омич попытался озвучить свою позицию в редакции, но там ему были не рады.

– Статья соткана из недостоверной, откровенно лживой информации, но в редакции мне отказали в праве ответной реплики, не захотели проверить и опровергнуть свою клевету. Раз уж редакция не намерена руководствоваться профессиональной этикой и добросовестно разобраться в ситуации, добиваться справедливости я буду в правовом поле, – говорит Слесарюк. – Рано или поздно, по решению суда, порочащие материалы будут удалены, редакция возместит компенсацию морального вреда. За клевету придется ответить и уголовно. Но этот процесс требует времени, а до тех пор, информация будет болтаться в интернете, вводя людей в заблуждение. На это и рассчитывают заказчики статей. Я же намерен добиваться справедливости, в том числе в информационном пространстве. Поэтому обратился в другие томские СМИ с открытым письмом, чтобы предостеречь их от ошибок коллег и объяснить, что не так с «расследованием» «Томской недели».

Текст письма омского предпринимателя мы приведем ниже, но заранее подчеркнем, что там есть все – сеть фирм, возглавляемых кровными родственниками, подозрения в сращивании бизнеса и следствия, попытка вооруженного давления на предпринимателей, подтасовка документов, заявление о выводе многомиллионных сумм и прочие признаки того, что в народном сознании принято связывать со словом «мафия».

Мы уверены, что проверка данных, приведенных в письме Андрея Слесарюка, будет инициирована на самом «верху». Поскольку, если все, о чем он говорит, соответствует действительности, то Томск достоин того, чтобы стать местом съемки криминального сериала по типу фильмов «Спрут» или «Станица».

Впрочем, судите сами.

Полная «аллилуйя». Как это развидеть?

Слесарюк уверен, что публикация «Иуды нашего времени» преследует две цели. Первая – сформировать его негативный образ как предпринимателя, разрушить деловую репутацию. - Я 20 лет в отрасли, - говорит директор «СпецСтройАвангарда». - За мной, в отличие от Сергея Агеева, не тянется шлейф «темных делишек», уголовных дел, банкротства, мошенничества, невыплаты зарплаты, налогов, обмана кредиторов и контрагентов. Забирать бизнес у честного человека – это подлость. Кто захочет слыть подлецом? Другое дело «украсть у вора». Если убедить всех, что Слесарюк – мерзавец, то это дает оправдание сподвижникам Агеева. Именно поэтому в тексте авторы так лихо накидывают ярлыки, меня называют «Иудой», пытаются выставить лжецом и обманщиком. Если я Иуда, Агеев получается – Христос?

– Вторая цель – сформировать аргументацию, – продолжает предприниматель. –Сейчас возбуждено уголовное дело по факту хищения имущества у компании Агеева ООО «АСТ-Ресурс». Возбуждено, как я уверен, благодаря связям Сергея Агеева в органах следствия Томской области. Мы в свою очередь, обращались в СКР России, Генпрокуратуру, МВД и ФСБ с просьбой вмешаться и прекратить давление на нас со стороны следователей, действующих в интересах Агеева. Уверен, в федеральных ведомствах обратили внимание на ситуацию в Томске и возможно потребовали от местных следователей разъяснений. И тут же в СМИ появляется публикация, пасквиль, который выдают за журналистское расследование.

Брат за брата, мать за свата

Слесарюк пишет:

«Заказчиком публикации я считаю Сергея Агеева, а не его младшего брата Михаила, владельца ООО «АСТ-Ресурс». Это усматривается даже из текста: описывая бандитов в кожаных куртках и откаты как способ ведения бизнеса Сергей Агеев невольно описывает себя. Ему невдомёк, что работать можно и нужно иначе – выполняя принятые обязательства, действуя добросовестно и законно. Думая прежде всего не о собственном кармане, а о интересах предприятия, работниках и контрагентах. Такой подход создаёт прочность и успешность бизнес-модели, позволяя выдерживать конкуренцию.

В материале говорится, что владелец ООО «АСТ-Ресурс» Михаил Агеев, дескать, пострадал от преступного обмана омичей, когда дал «под честное слово» 100 единиц техники, но не дождался оплаты. Чушь. Детали совершенной сделки я опишу чуть ниже. Здесь же скажу, что участия в переговорах и никаких самостоятельных решений по сделке Михаил не принимал. Бенефициаром выступал Сергей Агеев. Именно он обратился ко мне с предложением о продаже техники. Именно с ним обсуждались все нюансы. Именно Агеев-старший должен отвечать перед законом за мошеннические действия по отношению ко мне и «СпецСтройАвангарду».

Михаил – всего лишь номинальный владелец компании. Такой же, как жена Сергея Агеева, ныне банкрот, которая ранее возглавляла подконтрольные Агееву компании. Как и мать Сергея и Михаила Агеевых Людмила, которая сейчас должна кредиторам своего сына 40 млн рублей.

Кстати, большая часть техники, которую Сергей Агеев продал ООО “СпецСтройАвангард”, числилась не в ООО “АСТ-Ресурс”, а на компании его матери Людмилы Агеевой ООО “Транс Север Групп”. Эту технику, Агеев должен был сперва переоформить на «АСТ-Ресурс», а уже потом продать моей компании. Но в феврале 2019 года «Транс Север Групп» также была признана банкротом. И именно тогда Сергей Агеев позвонил мне и потребовал полного расчета за технику. Но ему пора бы уже усвоить, что, когда ты банкрот, ты не можешь продать своё имущество, оно уже не твоё, а твоих кредиторов.

Что касается аффилированности братьев, то есть показательное решение суда, где ясно говорится, что Сергей вывел на имя Михаила активы фирмы в размере 25 000 000 рублей, фактически украв эти деньги у кредиторов. При этом, были подделаны договоры займа «задним числом», где указывались паспортные данные, возникшие гораздо позже вымышленной даты подписания договора. Договор, естественно, признан ничтожным. Это ли не доказательство того, что Михаил - кукла и своего рода «кошелёк» Сергея Агеева?

Теперь мне известно, что и вообще все материальные активы, имеющиеся в распоряжении семейства Агеевых, либо похищены, либо выведены из-под обращения на них взыскания, что, впрочем, одно и то же.

Это относится и к технике, под предлогом продажи которой Сергей Агеев похитил у меня 50% доли в ООО «СпецСтройАвангард».

Прячьте ваши денежки по банкам и углам

– В 2017 году, когда моя фирма уже обладала контрактом с крупной компанией и денежными средствами в размере ста миллионов рублей, Сергей Агеев, которого я раньше знал только как производственника, предложил мне сотрудничество, по условиям которого я передам ему половину фирмы, а он внесет свою долю путем передачи в уставный капитал около 100 единиц техники, - продолжается письмо Андрея Слесарюка. – Когда я безвозмездно переписал 50% фирмы на его племянницу Настю Сечину, которую я ни разу не видел, «внезапно» выяснилось, что практически вся техника Сергея Агеева находится в залоге. Внезапно потому, что до того, как заполучить половину фирмы, Агеев умышленно не показывал мне документы на технику. То есть, получая от меня 50% фирмы, Агеев заведомо знал, что не сможет передать что-либо взамен! Вот это и называется мошенничеством.

Таким образом, я был вынужден заключить с Сергеем Агеевым в лице ООО «АСТ-Ресурс», договоры о приобретении спецсредств и автомобилей в рассрочку. Был подписан договор и мы перечислили авансом Сергею Агееву первую часть платежа – 53 млн рублей.

Я мог купить технику и в другом месте. Предложение Агеева показалось привлекательным, потому что техника находилась неподалеку от объекта, что снижало расходы на перебазировку.

Я мог бы выкупить технику и целиком, но, как сказано выше, она находилась в залоге, то есть продать ее Агеев не мог. А еще, в случае единовременного рассчета Агеев должен был бы уплатить налоги около 100 млн рублей. А с учетом того факта, что деньги требовались еще и на погашение долгов перед кредиторами для снятия залогов, сделка была бы заведомо невыполнимой. Поэтому рассрочка.

Наши итоговые договоренности были вполне реальны, но Агеев их сорвал. Я подозреваю, что и с 53 млн рублей, уплаченных мною ему в 2018 году, он не отдал в бюджет ничего. ООО «АСТ-Ресурс» – это никакой не бизнес, не предприятие, это симулякр юрлица, созданный Сергеем Агеевым для вывода на него имущества, которое ему удалось похитить у кредиторов. И даже за перебазировку техники силами ООО «АСТ-Ресурс» пришлось платить мне, так как у них не было и нет денег ни на топливо, ни на текущую зарплату сотрудникам. «СпецСтройАвангард», наоборот, всегда работало «в белую», полностью платило налоги.

Трекер на бешеной собаке

Андрей Слесарюк возмущен многими положениями газетной статьи, в частности, якобы, наличием у его компании задолженности перед «АСТ-Ресурсом».

– Фактически у ООО «СпецСтройАвангард» нет ни малейшего долга перед ООО «АСТ-Ресурс», ни копейки, ни одного дня просрочки, – говорит предприниматель.

Другим возмутившим его предложением стало «Технику буквально насиловали, используя с превышением ее возможностей».

– Не следовало ли журналистам проверить эту спорную информацию? – риторически спрашивает Слесарюк (уверенный, что цели провести справедливое расследование журналисты не ставили изначально). – А проверка показала бы, что данные ГЛОНАСС могут быть подтасованы: Арбитражный суд Омской области запросил информацию от оператора ГЛОНАСС, который ответил, что совсем не ручается за подлинность трек-данных, так как трекеры могли стоять на каких угодно транспортных средствах, и даже не на транспортных средствах, а хоть на бешеной собаке.

Аналогично и с фотографиями, опубликованными в материале. На первой, раскуроченный трактор на боку. Это фото не с нашего объекта. У нас нет техники в таком состоянии. На втором бульдозер в разборе. Это действительно бульдозер, пригнанный на объект в Иркутскую область по распоряжению Сергея Агеева. Таких бульдозера было три. Все в нерабочем состоянии. Тогда механиками Агеева (именно они обслуживали технику до февраля 2019 года) по поручению Агеева было предложено собрать два бульдозера из трех, а третий использовать в качестве донора. А теперь ответственность за собственное распоряжение Агеев пытается переложить на «СпецСтройАвангард».

Надо отдать должное, мой оппонент, которого так активно защищает томская редакция, очень умело манипулирует информацией. Шутка ли, но даже автомат ППШ, который я держу на фото, принадлежит Сергею Агееву. Это фото было сделано в его кабинете. Он тогда хвастал своей коллекцией оружия на несколько миллионов. Позже я узнал, что эту коллекцию должны были арестовать судебные приставы, но Агеев сумел вывести ее на фиктивную организацию, а по факту остался ее владельцем.

«Маски-шоу» в борьбе за технику

Отдельного внимания компетентных органов заслуживает описание Андреем Слесарюком последствий возбуждения уголовного дела в отношении его компании. По убеждению директора предприятия, оно имеет заказной характер, и его главная цель - блокирование деятельности «СпецСтройАвангарда» через механизм ареста имущества.

– На наш участок нагнали сперва полицейских, потом и вовсе какое-то неустановленное вооруженное формирование (в масках, бронежилетах, с автоматическим оружием, без каких-либо знаков различия), - рассказывает омский предприниматель в своем письме. – Все эти лица, по моему убеждению, являющиеся легальными преступниками в погонах, незаконно изъяли у нас технику, находившуюся на объекте на законных основаниях согласно договорам купли-продажи в рассрочку. И в этой ситуации Агеев со своей «силовой поддержкой» совершает то, что я называю рейдерским захватом.

Говоря о коррупционной взаимосвязи Агеевых с силовиками Томской области, Слесарюк отмечает, что в своем мнении основывается на открыто опубликованных данных, в частности, о чудом «исчезнувших» уголовных делах в отношении Агеева С.Л., и о том, что члены семьи бывшего главы СУ СК по Томской области имели опыт работы в фирмах бизнесмена.

Слесарюк отмечает следующий факт: «Следователь Роман А., который прекращал уголовное дело, возбужденное по заявлению Риммы Круць, указывавшей на Агеева С.Л. как на мошенника, послушно возбудил уголовное дело по заявлению ООО «АСТ-Ресурс», до этого безуспешно добивавшегося в судах блокирования работы ООО «СпецСтройАвангард», – возбудил без учета нашей позиции и без исследования документов (он просто уклонился от их получения от нас, провел проверку неполно). Он тут же получил постановление Кировского районного суда Томска об аресте техники. И направил на наш объект штурмовой отряд, состоявший как из «правоохранителей», так и из «бродяг» Агеева, заселившихся в общежитие неподалуку .

Совершенно естественно и правомерно ООО «СпецСтройАвангард» не спешило отдавать принадлежащую ему технику этим злоумышленникам: ведь в постановлении Кировского суда не было ни слова об изъятии, и об этом наш адвокат заявил следователям, приобщив по два листа замечаний к каждому из протоколов. Замечания не возымели действия. А позже и вовсе пропали. 08 августа 2019 года юрист Агеева С.Л. предоставила в суд протоколы изъятия, содержащие записи о том, что «замечаний нет». Я думаю, что это должностное нарушение, подтасовка, ведь у нас есть эти замечания с личными подписями следователей Хусиханова Т.А. и Пластининой О.В.

А 26 августа 2019 года Томский областной суд и вовсе отменил незаконное постановление Кировского суда и отказал следователю А. в наложении ареста в полном объёме. Это значит, что все нападения, изъятия, совершенные агеевцами (как в погонах, так и без них) на нашем объекте, блокировка производства работ – незаконны. Считаю, это откровенное преступление. И причиненный нам ущерб теперь должно будет компенсировать государство».

Глядя в будущее, Слесарюк уверен, что ему рано успокаиваться, и эти подозрения имеют под собой основания. В статье, которая, по его мнению, выражает позицию Агеева отмечено: «Агееву еще прибавилась забота – заставить работать правоохранительные органы Иркутска!». Директор «СпецСтройАвангарда» призывает всех, кто обязан защищать закон в нашей стране, задуматься: «Какие такие органы Иркутска хочет «заставить» работать Агеев? Как именно он их «заставит» причинить нам ущерб и нарушить закон? Буду ждать ответа».

Редакция «КП-Томск» уверена, что дело о технике стоимостью в сотни миллионов рублей и фирме, выполняющей крупные контракты, будет иметь продолжение. Какие методы будут при этом использоваться – остается только догадываться. Собственное «журналистское расследование», конечно, не обещаем, что честно. Эта история стала настолько резонансной и затрагивает должностных лиц в таких структурах, что заниматься расследованием их деятельности обязаны профессионалы, наделенные соответствующими полномочиями. Будем следить за развитием ситуации.