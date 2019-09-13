«Технику раздора» компаний Слесарюка и Агеева начали растаскивать со штрафстоянки

Техника раздораФото: Предоставлено

Конфликт между омской компанией «СпецСтройАвангард» (директор Андрей Слесарюк) и томским ООО «АСТ-Ресурс» (предположительно подконтрольном предпринимателю и бывшему депутату Законодательной думы Томской области Сергею Агееву) набирает все большие обороты и криминализируется. Новые «вести с фронта» поступают практически ежедневно. «Сотрудники «АСТ-Ресурс» угнали свои же вещдоки по уголовному делу. В ночь на 12 сентября водитель Степан Стасий в сопровождении неустановленного лица вывезли с территории стоянки в поселке Харик несколько единиц строительной техники», - это сообщение пришло из омской компании в пятницу.

Вместо работы - простой

Напомним, что речь идет о технике, купленной «СпецСтройАвангардом» у «АСТ-Ресурса» в рассрочку на 5 лет. Позже томичи потребовали выплатить всю сумму разом, начались судебные тяжбы.

«Получив машины в пользование, Слесарюк перевел в 2018 году Агееву первый транш в размере 53 млн рублей. Однако в январе 2019 года Сергей Агеев в разрез подписанному договору потребовал полного расчета. Получив отказ, томич попробовал через арбитражный суд вернуть технику и сверх того 550 млн рублей за 8 месяцев ее эксплуатации. Не добившись ареста техники в арбитраже, Агеев, как считают в «СпецСтройАвангарде», использовал свое влияние в СКР по Томской области для возбуждения уголовного дела о хищении техники у «АСТ-Ресурс». Летом следователи, ссылаясь на решение Кировского районного суда г.Томска, прибыли на объект «СпецСтройАвангарда» в Иркутской области, арестовали технику и перегнали ее в на участок в поселок Харик», - рассказывают подробности дела в омской компании.

Проще говоря, вместо того, чтобы использоваться на ремонте трубопровода «Транснефти» «техника раздора» бессмысленно стоит на стоянке. На незаконных основаниях, поскольку 26 августа Томский областной суд снял с техники арест, полностью отменив решение Кировского райсуда.

Что не угоним, то разберем!

«Техника должна быть возвращена на наш объект, но этого до сих пор не произошло. Более того, находившуюся под арестом технику сейчас начали спешно вывозить с участка. В частности, речь идет о вывозе автокрана на шасси УРАЛ и трала ИВЕКО», - сообщили в «СпецСтройАвангарде». Поражаясь еще и тому факту, что, если автокран включен в партию техники, которую Агеев еще только должен вывести из-под залога, то трал фигурирует в уголовном деле как вещественное доказательство.

Сотрудники омской компании своими глазами наблюдали вывоз техники, сняли происходящее на видео и вызвали полицию по факту хищения. Сотрудники Куйтунского РОВД оперативно перехватили трал с краном на дороге, проверили документы и… отпустили.

«Устно они пояснили нашему представителю, что не намерены вникать в суть конфликта хозяйствующих субъектов и детали судебных решений», - сообщили в «СпецСтройАвангарде».

То, что после ареста, признанного незаконным, техника не была возвращена купившим ее омичам, несмотря на их ходатайства и жалобы, ООО «СпецСтройАвангард» связывает с предполагаемым лоббированием следователями интересов бизнесмена Агеева.

На фоне происходящего (напрашивается слово «беспредела») омская компании подала заявление в иркутскую прокуратуру, где было высказано убеждение, что техникой фактически распоряжаются люди Сергея Агеева и разворовывают ее по частям.

«Сотрудники ООО «АСТ-Ресурс» принялись масштабно разграблять технику, снимать с нее навесное оборудование, радиаторы, двигатели», - говорится в заявлении.

Куда пойдут машины и снятое оборудование омичи тоже представляют. Они заметили, что у «АСТ-Ресурса» на сайте по продаже б/у спецтехники spec.drom.ru есть профиль, в котором выставлены на продажу более 30 позиций.

«В основном техника продается «в разбор», то есть на детали, что может быть объяснено не только ее неисправным состоянием, но и отсутствием возможности ее официального переоформления (например, в силу обремененности залогом или правами третьих лиц). Не исключено, что в скором времени на том же сайте окажутся вывезенные вчера автокран и трал», - обеспокоены специалисты «СпецСтройАвангарда».

- И вообще, - справедливо вопрошают они - если техника была приобщена к материалам уголовного дела, то какие меры ответственности применены СУ СК РФ по Томской области к «ответственному хранителю» после того, как из нашего обращения следователям стало известно об инциденте?