Почти тонну рыбы со ртутью сожгут в Томске по требованию Россельхознадзора

Управление Россельхознадзора по Томской области сообщило об обнаружении в Томске крупной партии речной рыбы, загрязненной ртутью. Данную рыбу реализовал дин из местных индивидуальных предпринимателей. К моменту проверки у бизнесмена остались нераспроданными еще 837 килограммов рыбы, которые ему предписано уничтожить посредством сжигания. В отношении самого владельца опасной продукции возбуждено административное дело.

На сайте контролирующего ведомства уточняется, что специалисты проводили проверку в рамках государственного пищевого мониторинга и превышенное содержание ртути было выявлено в трех видах рыб - в щуке, карасе и плотве. Все особи были выявлены она была в пределах Томской области, в водах реки Оби и ее притоков.

Напомним, что ранее в томской древесине проверяющие нашли личинки опасного вредителя черного елового усача, а в хризантемах – цветочного калифорнийского трипса.