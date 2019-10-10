2019-10-10T00:54:30+03:00
Общество

Почти тонну рыбы со ртутью сожгут в Томске по требованию Россельхознадзора

Загрязненные щука, карась и плотва были выловлены на реке Оби и благополучно продавались населению
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Делая блюдо из щуки, не хочется думать, что в тушке может содержаться ртуть. Фото: legkovmeste.ruДелая блюдо из щуки, не хочется думать, что в тушке может содержаться ртуть. Фото: legkovmeste.ru
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Управление Россельхознадзора по Томской области сообщило об обнаружении в Томске крупной партии речной рыбы, загрязненной ртутью. Данную рыбу реализовал дин из местных индивидуальных предпринимателей. К моменту проверки у бизнесмена остались нераспроданными еще 837 килограммов рыбы, которые ему предписано уничтожить посредством сжигания. В отношении самого владельца опасной продукции возбуждено административное дело.

На сайте контролирующего ведомства уточняется, что специалисты проводили проверку в рамках государственного пищевого мониторинга и превышенное содержание ртути было выявлено в трех видах рыб - в щуке, карасе и плотве. Все особи были выявлены она была в пределах Томской области, в водах реки Оби и ее притоков.

Напомним, что ранее в томской древесине проверяющие нашли личинки опасного вредителя черного елового усача, а в хризантемах – цветочного калифорнийского трипса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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