2019-10-07T20:14:21+03:00
Экономика

В древесине из Томской области обнаружены личинки опасных вредителей

По правилам, зараженный лес не должен продаваться за пределы региона
Татьяна Щукина
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Из-за губительного влияния на древесину черного елового усача его еще называют «дровосек». Фото: dezbox.ruИз-за губительного влияния на древесину черного елового усача его еще называют «дровосек». Фото: dezbox.ru
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Управление Россельхознадзора по Томской области сообщило об обнаружении партии древесины, зараженной стволовыми вредителями. Опасная находка бла выявлена в рамках проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Хенда-Сибирь», которая занимается заготовкой, хранением, распиловкой и реализацией древесины.

«В ходе обследования леса круглого хвойных пород были отобраны личинки стволовых вредителей /…/ были выявлены карантинные вредные организмы - усач чёрный еловый большой и полиграф уссурийский», - сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты констатировали, что лесопереработчики допустили оборот лесоматериала, зараженного карантинными объектами, хотя такую древесину запрещено вывозить в другие регионы и страны.

Компании выдано предписание незамедлительно принять меры по локализации и ликвидации древесных вредителей. Юридическое и должностное лица предприятия привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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