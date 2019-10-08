В древесине из Томской области обнаружены личинки опасных вредителей

Управление Россельхознадзора по Томской области сообщило об обнаружении партии древесины, зараженной стволовыми вредителями. Опасная находка бла выявлена в рамках проведения внеплановой выездной проверки в отношении ООО «Хенда-Сибирь», которая занимается заготовкой, хранением, распиловкой и реализацией древесины.

«В ходе обследования леса круглого хвойных пород были отобраны личинки стволовых вредителей /…/ были выявлены карантинные вредные организмы - усач чёрный еловый большой и полиграф уссурийский», - сообщила пресс-служба ведомства.

Специалисты констатировали, что лесопереработчики допустили оборот лесоматериала, зараженного карантинными объектами, хотя такую древесину запрещено вывозить в другие регионы и страны.

Компании выдано предписание незамедлительно принять меры по локализации и ликвидации древесных вредителей. Юридическое и должностное лица предприятия привлечены к административной ответственности.