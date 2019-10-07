Партию хризантем из Тайланда сожгли в Томске из-за заражения трипсом
В партии среза цветов хризантем в количестве 500 штук выявлен вредитель известный как «западный цветочный трипс».
«Незаметный в цветах вредитель с длиной тела 1,3-1,4 мм имеет очень высокую вредоносность. Повреждает более чем 250 видов различных растений, особенно хризантему, розу, герберу, гипсофилу, огурцы. Данный вид карантинного насекомого снижает урожайность, а на цветочных культурах ухудшает декоративность. Распространяется с посадочным материалом, срезами цветов, горшечными растениями, овощными и листовыми культурами», - пояснили специалисты управления Россельхознадзора по Томской области.
На сайте ведомства сообщается, что растения, зараженные карантинным вредителем, были привезены из Тайланда и предназначались для продажи населению. Однако букетами они так и не стали. Цветочная компания была вынуждена уничтожить хризантемы путем сжигания в присутствии специалиста Россельхознадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU