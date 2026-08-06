Специалисты ведомства отрабатывали действия при возникновении пожара в условиях сложной планировки. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

В центре Томска в четверг, 6 августа, прошли пожарно-тактические учения. В региональном управлении МЧС уточнили, что местом тренировки стал объект с массовым пребыванием людей — ЦУМ на проспекте Ленина, 121.

Условный пожар был успешно ликвидирован. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

По легенде, очаг возгорания находился в подсобном помещении подвального этажа. Из-за сильного задымления возникла реальная угроза распространения огня на смежные помещения и другие этажи, потребовалась эвакуация людей из здания.

Завершились учения детальным разбором действий пожарных и анализом слаженности работы всех служб. Фото: ГУ МЧС России по Томской области

Огнеборцы эвакуировали двух человек: одного спасли с третьего этажа с помощью автолестницы, второго вывели из задымленной зоны, использовав специальные спасательные устройства. Условный пожар был успешно ликвидирован. В учениях приняли участие 44 человека личного состава МЧС России, задействовано 16 единиц спецтехники.

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