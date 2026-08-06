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НовостиОбщество6 августа 2026 5:15

По факту мошенничества в томском интерьерном салоне возбуждено 8 уголовных дел

Полиция просит откликнуться томичей, которые стали жертвами обмана
Елена Белоусова
Покупатели оплачивали заказы, но обязательства по поставке товаров не выполнялись

Покупатели оплачивали заказы, но обязательства по поставке товаров не выполнялись

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Томске возбуждено 8 уголовных дел в отношении директора интерьерного салона. В УМВД России по Томской области 6 августа сообщили, что предпринимательницу подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Предварительно установлено, что женщина использовала свое служебное положение, действовала от имени салона на улице Лебедева. Она заключала с потенциальными покупателями договоры на поставку строительных материалов и сантехники. Покупатели оплачивали заказы, но обязательства по поставке товаров не выполнялись.

Сотрудниками полиции установлены 8 потерпевших, сумма причиненного ущерба превысила 4 миллиона рублей. Возможно, потерпевших больше; томичей, которые также стали жертвами обмана, просят обращаться в полицию по телефонам: 8(3822)794-365, 02 (102).

Возбуждено 8 уголовных дел, соединенных в одно производство по статье «Мошенничество».

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