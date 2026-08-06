По факту мошенничества в томском интерьерном салоне возбуждено 8 уголовных дел

Покупатели оплачивали заказы, но обязательства по поставке товаров не выполнялись Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Томске возбуждено 8 уголовных дел в отношении директора интерьерного салона. В УМВД России по Томской области 6 августа сообщили, что предпринимательницу подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Предварительно установлено, что женщина использовала свое служебное положение, действовала от имени салона на улице Лебедева. Она заключала с потенциальными покупателями договоры на поставку строительных материалов и сантехники. Покупатели оплачивали заказы, но обязательства по поставке товаров не выполнялись.

Сотрудниками полиции установлены 8 потерпевших, сумма причиненного ущерба превысила 4 миллиона рублей. Возможно, потерпевших больше; томичей, которые также стали жертвами обмана, просят обращаться в полицию по телефонам: 8(3822)794-365, 02 (102).

Возбуждено 8 уголовных дел, соединенных в одно производство по статье «Мошенничество».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Дожди и температура чуть выше +20°С: Стал известен прогноз погоды на выходные в Томской области

В Томской области женщину будут судить за миллионный долг по алиментам

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru