Курьер мошенников забрал у пенсионерки из Томска более миллиона рублей

Легкий заработок обернулся уголовным делом и миллионным иском Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Советский районный суд Томска рассмотрит уголовное дело в отношении 21-летнего мужчины. Уроженца ближнего зарубежья, проживающего в Новосибирской области, подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В прокуратуре Томской области 6 августа сообщили, что вину в содеянном обвиняемый не признал.

По версии следствия, молодой человек в поисках легкого заработка стал курьером мошенников. В апреле 2026 года его сообщники сумели обмануть 85-летнюю жительницу Томска. Сначала пенсионерку убедили сообщить свои персональные данные под предлогом получения социальных выплат, затем запугали уголовным преследованием за мнимую связь с вражеским государством. Пожилой женщине сообщили, что на ее имя оформлена доверенность и готовятся преступные денежные переводы.

Томичка отдала приехавшему к ней курьеру более миллиона рублей. Аферисты заверили немолодую даму, что купюры необходимо проверить на подлинность и наличие отпечатков пальцев. За эту «работу» посредник получил вознаграждение — 25 тысяч рублей.

В рамках уголовного дела заявлен гражданский иск о взыскании с обвиняемого суммы причиненного ущерба.

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