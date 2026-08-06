В Томске 7 августа синоптики осадков не прогнозируют

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на пятницу, 7 августа. В Томске день пройдет преимущественно без осадков, ожидается облачная погода с прояснениями.
В ночь на пятницу в областном центре возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +14…+16°С, днем столбики термометров поднимутся до +23…+25 градусов.
В районах области местами возможны кратковременные дожди, грозы, ночью при грозах — сильные дожди, ливни. Ветер северо-западный с порывами до 15-19 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит +11…+16°С, днем ожидается +21…+26 градусов, местами будет прохладнее: +15…+20°С.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Житель Асино может лишиться иномарки из-за ночной поездки в магазин
Ремонт улицы Люксембург в Томске обещают закончить в течение 2 недель
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru