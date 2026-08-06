В Томске 7 августа синоптики осадков не прогнозируют

Днем в Томске столбики термометров поднимутся до +23…+25 градусов Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

Синоптики томского ЦГМС уточнили прогноз погоды на пятницу, 7 августа. В Томске день пройдет преимущественно без осадков, ожидается облачная погода с прояснениями.

В ночь на пятницу в областном центре возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный с порывами до 14 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +14…+16°С, днем столбики термометров поднимутся до +23…+25 градусов.

В районах области местами возможны кратковременные дожди, грозы, ночью при грозах — сильные дожди, ливни. Ветер северо-западный с порывами до 15-19 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +11…+16°С, днем ожидается +21…+26 градусов, местами будет прохладнее: +15…+20°С.

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