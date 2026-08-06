Житель Асино может лишиться иномарки из-за ночной поездки в магазин

Нетрезвая поездка в магазин может стоить жителю Асино автомобиля. В прокуратуре Томской области 6 августа сообщили, что 33-летнего мужчину ночью остановили сотрудники Госавтоинспекции.
Инцидент произошел в мае. Выяснилось, что автомобилист за рулем «Тойота Платц» пьян и направляется в магазин. Более того, это не первая его нетрезвая поездка. Ранее он привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. После второй остановки было возбуждено уголовное дело.
Вину в содеянном обвиняемый признал. Иномарка арестована и помещена на спецстоянку, дальнейшая судьба машины будет решена по итогам судебного разбирательства.
Уголовное дело направлено в Асиновский городской суд.
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