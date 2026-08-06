Житель Асино может лишиться иномарки из-за ночной поездки в магазин

Иномарка арестована и помещена на спецстоянку. Фото: прокуратура Томской области

Нетрезвая поездка в магазин может стоить жителю Асино автомобиля. В прокуратуре Томской области 6 августа сообщили, что 33-летнего мужчину ночью остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Инцидент произошел в мае. Выяснилось, что автомобилист за рулем «Тойота Платц» пьян и направляется в магазин. Более того, это не первая его нетрезвая поездка. Ранее он привлекался к административной ответственности за пьяное вождение. После второй остановки было возбуждено уголовное дело.

Вину в содеянном обвиняемый признал. Иномарка арестована и помещена на спецстоянку, дальнейшая судьба машины будет решена по итогам судебного разбирательства.

Уголовное дело направлено в Асиновский городской суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ремонт улицы Люксембург в Томске обещают закончить в течение 2 недель

Для гостей томского «Праздника Топора» в 2026 году увеличат число автобусов

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru