Ремонт улицы Люксембург в Томске обещают закончить в течение 2 недель

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП
Основные работы на проезжей части и тротуарах улицы Розы Люксембург, в Томске, планируется закончить в ближайшие 2 недели. Об этом 6 августа сообщили власти города, уточнив, что во многом график работ зависит от погоды. Ремонт улицы, которую называют дублером проспекта Ленина, начался в конце июня.
К первым числам августа подрядчик обновил плитку у трамвайных путей и приступил к укладке асфальта, параллельно продолжается ремонт колодцев.
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