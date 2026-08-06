Для гостей томского «Праздника Топора» в 2026 году увеличат число автобусов

Участниками фестиваля в 2026 году станут 133 мастера. Фото: аккаунт фестиваля «Праздник Топора» в соцсети «ВКонтакте»

В Томской области завершается подготовка к фестивалю народных ремесел «Праздник Топора» (0+), который пройдет в парке «Околица» с 18 по 23 августа. По информации областных властей, количество маршрутных автобусов, которые доставят посетителей до «Околицы», будет увеличено.

Транспортное сообщение, как и в прошлые годы, организуют от остановки «Лагерный сад» в Томске и от парка в Северске. Расписание, стоимость проезда и контакты диспетчерской службы появятся на официальном сайте фестиваля и в социальных сетях департамента культуры в ближайшие дни.

С 14.00 21 августа до полуночи 24 августа будет действовать временная схема движения: проезд через село Зоркальцево станет односторонним — от транспортной развязки до улицы Солнечной с выездом на Шегарский тракт. При этом сам Шегарский тракт и улица Трактовая останутся доступными для движения в обоих направлениях.

В этом году на Шегарском тракте организуют более 800 дополнительных парковочных мест, что позволит увеличить общую вместимость стоянок до 2 тысяч автомобилей.

Участниками фестиваля в 2026 году станут 133 мастера из 40 регионов России, а также из Беларуси, Китая, Кубы, Молдовы и Пакистана.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Нестандартная задача: У подростка в Томске палец застрял в кольце подшипника

Количество лесных пожаров в Томской области сократилось до 45

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru