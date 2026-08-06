Хозяйства Томской области начинают уборку зерновых

Технически старт уборочной кампании – 2026 в регионе уже дан Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В ближайшие дни в Томской области ожидается массовый выход хозяйств на уборку зерновых. Техника — зерноуборочные и кормоуборочные комбайны, тракторы — к работе готовы, сообщили 6 августа областные власти.

Технически старт уборочной кампании – 2026 в регионе уже дан: 24 июля аграрии Кожевниковского района первыми вышли в поля на уборку озимых. Итоги сельскохозяйственного сезона во многом зависят от соблюдения календарных сроков проведения полевых работ

В 2026 году основные этапы уже завершены: посевная зерновых и зернобобовых культур проводилась с 5 мая по 19 июня, уход за всходами стартовал 8 июня, заготовка кормов началась 23 июня, уборочная кампания — 24 июля, а сев озимых запланирован на август.

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