В Томской области женщину будут судить за миллионный долг по алиментам

За злостное уклонение от уплаты алиментов предусмотрена административная и уголовная ответственность Фото: Ольга ЮШКОВА.

Колпашевский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 50-летней женщины, которая накопила крупный долг по алиментам. В прокуратуре Томской области 6 августа сообщили, что дама обязана выплачивать деньги на содержание дочери, в отношении которой она в 2018 году была лишена родительских прав.

Женщина эту обязанность игнорировала и в итоге накопила свыше 1,3 миллиона рублей задолженности. Ее неоднократно привлекали к ответственности за неуплату, однако деньги на содержание ребенка так и не поступили.

Лишение родительских прав не освобождает родителя от обязанности содержать своего ребенка и платить алименты.

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