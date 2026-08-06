В Томской области за сутки ликвидировано 9 лесных пожаров

Утром в четверг, 6 августа, в Томской области действует 45 лесных пожаров, сутки назад очагов было 47. В томском управлении лесами сообщили, что за последние 24 часа ликвидировано 9 лесных пожаров.
Класс пожарной опасности в лесах по условиям погоды составляет 2,28 (средняя пожарная опасность).
В среду, 5 августа, в региональном департаменте лесного хозяйства уточнили, что группировка сил для борьбы с лесными пожарами в Томской области усилена.
Огонь в томских лесах тушат, в том числе, авиапожарные из Новосибирской, Омской, Астраханской, Кировской, Мурманской, Иркутской областей и Хабаровского края. На этой неделе в Томск прибыли 50 специалистов из Благовещенска, Амурской области.
Всего для усиления действующей группировки привлечены 365 специалистов.
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