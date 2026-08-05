У 5 детей в Томской области выявлена болезнь Лайма

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» (болезнь Лайма) в Томской области подтвержден в этом сезоне у 28 человек, в том числе у 5 детей. Об этом 5 августа сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Клещевой энцефалит выявлен у 21 человека, в том числе у 3 детей.
Санитарные врачи сообщили, что обращаемость за медпомощью в связи с присасыванием клещей в последние недели сократилась, но уже в ближайшее время может начаться рост в связи с новой фазой активности луговых клещей.
У этого вида — 2 фазы активности. Первый пик отмечается весной, затем клещ уходит в спячку, в августе выходит из нее и вновь становится активным вплоть до выпадения первого снега. Всего в Томской области обитают 3 вида опасных клещей, которые нападают на людей: таежный, луговой, клещ Павловского.
За неделю с 30 июля по 5 августа 186 жителей области обратились за медицинской помощью с присасыванием клещей. С начала эпидсезона помощь медиков после присасывания паукообразных потребовалась 15 051 человеку.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Томские синоптики прогнозируют ливни в регионе 6 августа
Почти 1750 абитуриентов зачислены в томские вузы на приоритетном этапе
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru