У 5 детей в Томской области выявлена болезнь Лайма

Жителям региона рекомендуют сделать прививку от клещевого энцефалита и надевать светлую одежду при выезде на природу Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» (болезнь Лайма) в Томской области подтвержден в этом сезоне у 28 человек, в том числе у 5 детей. Об этом 5 августа сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора. Клещевой энцефалит выявлен у 21 человека, в том числе у 3 детей.

Санитарные врачи сообщили, что обращаемость за медпомощью в связи с присасыванием клещей в последние недели сократилась, но уже в ближайшее время может начаться рост в связи с новой фазой активности луговых клещей.

У этого вида — 2 фазы активности. Первый пик отмечается весной, затем клещ уходит в спячку, в августе выходит из нее и вновь становится активным вплоть до выпадения первого снега. Всего в Томской области обитают 3 вида опасных клещей, которые нападают на людей: таежный, луговой, клещ Павловского.

За неделю с 30 июля по 5 августа 186 жителей области обратились за медицинской помощью с присасыванием клещей. С начала эпидсезона помощь медиков после присасывания паукообразных потребовалась 15 051 человеку.

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