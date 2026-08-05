На региональных трассах в Томской области установят 7 новых светофоров

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
В Томской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в этом году появятся 7 новых светофоров. Областные власти 5 августа сообщили, что компания «Томскавтодор» установит их на трассах в черте населенных пунктов и вблизи мест социального притяжения.
Светофоры установят, в том числе, на автодорогах Камаевка — Асино — Первомайское в селе Больше-Дорохово, Томск — Каргала — Колпашево в поселках Тимирязевское и Победа, а также Томск — Аэропорт в поселке Аэропорт.
В поселках Победа и Тимирязевское помимо светофоров предусмотрена установка искусственного освещения.
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