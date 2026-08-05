В Томской области нетрезвый водитель публично оскорбил сотрудника ДПС

Автомобилист позволил себе ненормативную лексику, общаясь с представителями Госавтоинспекции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителю Шегарского района предстоит ответить перед законом за повторное нетрезвое вождение и публичное оскорбление представителя власти.

В региональной прокуратуре 5 августа «КП-Томск» сообщили, что в июле ранее судимый 64-летний мужчина в состоянии опьянения сел за руль автомобиля «Волга». На трассе Томск — Каргала — Колпашево его остановили сотрудники ДПС.

Автомобилист позволил себе ненормативную лексику, общаясь с представителями Госавтоинспекции Томского района. «Из неприязни, возникшей у него к инспектору дорожного движения, он публично высказал в его адрес в устной форме грубую нецензурную брань, чем причинил сотруднику полиции морально-нравственные страдания, унизил его честь и достоинство», — говорится в релизе прокуратуры.

На месте выяснилось, что ранее мужчина уже был судим за нетрезвое вождение. Было возбуждено 2 уголовных дела, рассматривать которые предстоит Шегарскому районному суду. Свою вину мужчина признал.

На автомобиль «Волга» наложен арест, машину у хозяина конфискуют в пользу государства.

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