Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
Наступивший август — начало бархатного сезона отпусков. Тем томичам, кто собирается отправиться в поездку, важно обезопасить себя от неприятных сюпризов при размещении в отеле. В региональном управлении Роспотребнадзора «КП-Томск» подсказали важные моменты, на которые стоит обратить внимание при заселении.
Прежде всего, нужно проверить легальность объекта размещения. На ресепшн или в номере должна быть полная информация об отеле; перечень услуг, входящих в стоимость номера; а также правила проживания.
Как только ключи от номера получены, нужно тщательно изучить пространство, в котором вы проведете часть своего отпуска:
Постельное белье и полотенца должны быть чистыми, сухими, без пятен, волос и следов использования. Запах сырости от белья — явный признак нарушения режима стирки и сушки.
Стоит убедиться, что в ванную комнату не забыли положить индивидуальные средства гигиены, если, конечно, они предусмотрены категорией отеля.
Номер должен соответствовать той категории и комплектации, которая была заявлена при бронировании. Это касается, в том числе, вида из окна, наличия сейфа или мини-бара.
Санитарные врачи рекомендуют перед тем, как распаковать чемодан, тщательно осмотреть углы комнат, пространство под кроватью, прикроватные тумбочки и плинтусы на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности.
Фото: Вадим ПОПОВ. Перейти в Фотобанк КП
Если при осмотре номера возникли сомнения, есть несколько сценариев дальнейшего развития событий.
«Если условия проживания не соответствуют заявленным или в номере обнаружены неисправности, потребитель вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки; равноценной замены номера на другой; уменьшения стоимости услуг и даже расторжения договора оказания гостиничных услуг с полным возмещением понесенных убытков», — уточнила «КП-Томск» главный эксперт управления Роспотребнадзора по Томской области Марина Думина.
Если отель отказывается удовлетворить требования недовольного клиента, с жалобой следует обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора или заполнить форму на официальном сайте.
Фото: Вадим ПОПОВ. Перейти в Фотобанк КП
Кстати, с 1 марта в России вступили в силу новые Правила предоставления гостиничных услуг. Так, например, в этой сфере больше нет понятия «негарантированное бронирование», когда бронь действовала только до вечера дня заезда. Ранее, если клиент, забронировавший номер не являлся, то бронь снималась, и комнату могли отдать другому гостю. Теперь клиента обязаны ждать ровно сутки и не смогут отменить бронь до расчетного часа следующего дня.
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