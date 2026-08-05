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5 августа 2026 9:00

Осмотреть на наличие насекомых: Жителям Томской области подсказали, на что обращать внимание при заселении в отельфото

Жителям Томской области советуют проверить чистоту белья при размещении в отеле
Елена Белоусова
Перед тем, как распаковать чемодан, нужно осмотреть углы комнат, пространство под кроватью, прикроватные тумбочки и плинтусы на предмет наличия насекомых

Перед тем, как распаковать чемодан, нужно осмотреть углы комнат, пространство под кроватью, прикроватные тумбочки и плинтусы на предмет наличия насекомых

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Наступивший август — начало бархатного сезона отпусков. Тем томичам, кто собирается отправиться в поездку, важно обезопасить себя от неприятных сюпризов при размещении в отеле. В региональном управлении Роспотребнадзора «КП-Томск» подсказали важные моменты, на которые стоит обратить внимание при заселении.

Прежде всего, нужно проверить легальность объекта размещения. На ресепшн или в номере должна быть полная информация об отеле; перечень услуг, входящих в стоимость номера; а также правила проживания.

Как только ключи от номера получены, нужно тщательно изучить пространство, в котором вы проведете часть своего отпуска:

Постельное белье и полотенца должны быть чистыми, сухими, без пятен, волос и следов использования. Запах сырости от белья — явный признак нарушения режима стирки и сушки.

Стоит убедиться, что в ванную комнату не забыли положить индивидуальные средства гигиены, если, конечно, они предусмотрены категорией отеля.

Номер должен соответствовать той категории и комплектации, которая была заявлена при бронировании. Это касается, в том числе, вида из окна, наличия сейфа или мини-бара.

Санитарные врачи рекомендуют перед тем, как распаковать чемодан, тщательно осмотреть углы комнат, пространство под кроватью, прикроватные тумбочки и плинтусы на предмет наличия насекомых или следов их жизнедеятельности.

Стоит убедиться, что в ванную комнату не забыли положить индивидуальные средства гигиены

Стоит убедиться, что в ванную комнату не забыли положить индивидуальные средства гигиены

Фото: Вадим ПОПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Если при осмотре номера возникли сомнения, есть несколько сценариев дальнейшего развития событий.

«Если условия проживания не соответствуют заявленным или в номере обнаружены неисправности, потребитель вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в кратчайшие сроки; равноценной замены номера на другой; уменьшения стоимости услуг и даже расторжения договора оказания гостиничных услуг с полным возмещением понесенных убытков», — уточнила «КП-Томск» главный эксперт управления Роспотребнадзора по Томской области Марина Думина.

Если отель отказывается удовлетворить требования недовольного клиента, с жалобой следует обратиться в территориальный орган Роспотребнадзора или заполнить форму на официальном сайте.

Если при осмотре номера возникли сомнения, есть несколько сценариев дальнейшего развития событий

Если при осмотре номера возникли сомнения, есть несколько сценариев дальнейшего развития событий

Фото: Вадим ПОПОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кстати, с 1 марта в России вступили в силу новые Правила предоставления гостиничных услуг. Так, например, в этой сфере больше нет понятия «негарантированное бронирование», когда бронь действовала только до вечера дня заезда. Ранее, если клиент, забронировавший номер не являлся, то бронь снималась, и комнату могли отдать другому гостю. Теперь клиента обязаны ждать ровно сутки и не смогут отменить бронь до расчетного часа следующего дня.

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