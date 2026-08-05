Почти 1750 абитуриентов зачислены в томские вузы на приоритетном этапе

СибГМУ привлек будущих медиков направлениями «Лечебное дело» и «Педиатрия». Фото: Марина Лукина

В университетах Томска подвели итоги приоритетного этапа зачисления. По данным областных властей, к 5 августа студентами вузов стали 1746 человек, что на пятую часть превышает результаты аналогичного периода 2025 года.

Больше всего студентов приняли три университета: ТГУ зачислил 586 абитуриентов, СибГМУ — 451, ТПУ — 312. При этом заметно выросло число поступающих без вступительных испытаний. По особой квоте зачислены 245 человек, по отдельной — 686, а по целевой — 489.

В ТГУ среди имеющихся направлений чаще всего выбирали юриспруденцию и международные отношения. В ТПУ популярностью пользовались электроэнергетика и ядерная физика. СибГМУ привлек будущих медиков направлениями «Лечебное дело» и «Педиатрия».

В данный момент продолжается основной этап зачисления: подать согласие по программам бакалавриата, специалитета и базового высшего образования можно до полудня 5 августа по московскому времени.

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