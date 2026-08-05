Томские синоптики прогнозируют ливни в регионе 6 августа

Жителям региона в четверг вновь понадобятся зонтики Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прогноз погоды на четверг, 6 августа, уточнили синоптики томского ЦГМС. В регионе вновь ожидаются обильные осадки.

В районах области возможны кратковременные дожди, грозы, при грозах — ливни и крупный град. Ночью и утром в отдельных районах — туманы. Ветер южный с переходом на северо-западный, при грозах порывы усилятся до 19-24 метров в секунду.

Температура воздуха в области ночью составит +14…+19°С. Днем ожидается +22…+27 градусов, местами будет прохладнее: столбики термометров поднимутся до отметок +16…+21°С.

В Томске также возможен кратковременный дождь, местами гроза, днем при грозе — сильный дождь, ливень, град.

Ветер южный с переходом на северо-западный 4-9 метров в секунду, при грозе порывы возможны до 19-24 метров в секунду.

В ночь на 6 августа в областном центре ожидается +16…+18°С, днем воздух прогреется до +24…+26 градусов.

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