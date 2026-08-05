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НовостиОбщество5 августа 2026 3:35

В Томске закрыты для движения участки Карташова и Комсомольского

Искать пути объезда томичам предстоит до 8 августа включительно
Елена Белоусова
На Карташова и Комсомольском работы, из-за которых закрыто движение транспорта, продлятся до вечера субботы

На Карташова и Комсомольском работы, из-за которых закрыто движение транспорта, продлятся до вечера субботы

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП

В Томске на несколько дней закрыт для движения участок проспекта Комсомольского. По информации городских властей, до 20.00 субботы, 8 августа, невозможно будет проехать от улицы Алтайской до улицы Сибирской. На этом отрезке улично-дорожной сети рабочие восстанавливают горячее водоснабжение.

Также из-за работ коммунальщиков перекрыт участок улицы Карташова от проспекта Ленина до улицы Советской. Работы в этом случае продлятся до вечера субботы, 8 августа.

Ранее было объявлено, что движение транспорта закрыто на 2 участках Большой Подгорной.

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