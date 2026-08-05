В Томске закрыты для движения участки Карташова и Комсомольского

Фото: Анна КОВАЛЁВА. Перейти в Фотобанк КП
В Томске на несколько дней закрыт для движения участок проспекта Комсомольского. По информации городских властей, до 20.00 субботы, 8 августа, невозможно будет проехать от улицы Алтайской до улицы Сибирской. На этом отрезке улично-дорожной сети рабочие восстанавливают горячее водоснабжение.
Также из-за работ коммунальщиков перекрыт участок улицы Карташова от проспекта Ленина до улицы Советской. Работы в этом случае продлятся до вечера субботы, 8 августа.
Ранее было объявлено, что движение транспорта закрыто на 2 участках Большой Подгорной.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Оплатим поездку картой»: Как томских таксистов могут разорить преступники
ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:
Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru