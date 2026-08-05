Школы и детсады в Северске к новому учебному году готовы

В Северске завершила работу комиссия по приемке образовательных организаций к новому учебному году. Мэр закрытого города Николай Диденко 5 августа сообщил, что проверку успешно прошли 16 школ, 20 детских садов и центр дополнительного образования «Поиск».
Особенно тщательно члены комиссии проверяли соблюдение норм пожарной и антитеррористической защищенности, а также готовность материально-технической базы к началу учебного года.
В закрытом городе продолжается капремонт в школе № 197 и Северском лицее. Приемка к учебному году этих объектов будет проведена сразу после того, как завершатся все строительно-монтажные работы.
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