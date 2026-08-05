Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Томск
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 августа 2026 7:10

Школы и детсады в Северске к новому учебному году готовы

Все учреждения образования прошли проверку перед Днем знаний
Елена Белоусова
Особенно тщательно члены комиссии проверяли готовность материально-технической базы к началу учебного года. Фото: Николай Диденко

Особенно тщательно члены комиссии проверяли готовность материально-технической базы к началу учебного года. Фото: Николай Диденко

В Северске завершила работу комиссия по приемке образовательных организаций к новому учебному году. Мэр закрытого города Николай Диденко 5 августа сообщил, что проверку успешно прошли 16 школ, 20 детских садов и центр дополнительного образования «Поиск».

Особенно тщательно члены комиссии проверяли соблюдение норм пожарной и антитеррористической защищенности, а также готовность материально-технической базы к началу учебного года.

В закрытом городе продолжается капремонт в школе № 197 и Северском лицее. Приемка к учебному году этих объектов будет проведена сразу после того, как завершатся все строительно-монтажные работы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В новом учебном году в школы Томска и области придут 14 «земских» учителей

На региональных трассах в Томской области установят 7 новых светофоров

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru