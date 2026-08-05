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5 августа 2026 6:10

Госпитализирована пострадавшая во время пожара на Ачинской 6-летняя томичка

В БСМП №2 девочку привезли в состоянии средней степени тяжести
Елена Белоусова
На месте пожара работали 3 бригады скорой помощи

На месте пожара работали 3 бригады скорой помощи

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Самому младшему ребенку из числа пострадавших на пожаре в доме на Ачинской в Томске потребовалась госпитализация. В ночь на среду, 5 августа, в областном центре горел частично расселенный дом. Травмированы трое — двое детей и мужчина. «КП-Томск» выяснила в областном департаменте здравоохранения, как чувствуют себя горожане.

6-летняя девочка в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в Больницу скорой медицинской помощи №2.

У 11-летнего мальчика врачи зафиксировали острое ингаляционное отравление продуктами горения в легкой степени тяжести. Законные представители пострадавшего отказались от госпитализации ребенка.

33-летнего мужчину привезли в травмпункт Городской клинической больницы №1, где амбулаторно он получил необходимую помощь.

В департаменте здравоохранения также уточнили, что на месте пожара работали 3 бригады скорой помощи — реанимационная, педиатрическая, фельдшерская.

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