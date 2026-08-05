В новом учебном году в школы Томска и области придут 14 «земских» учителей

Основная задача программы «Земский учитель» — сократить дефицит педагогических кадров Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С нового учебного года в школах Северска, Стрежевого, Молчановского и Томского районов начнут работу 14 «земских» учителей.

Областные власти 5 августа сообщили, что преподаватели начнут работать в школах в рамках федеральной программы «Земский учитель», которая предусматривает единовременную денежную компенсацию учителю в 1 миллион рублей. Педагогу-участнику программы предстоит проработать в школе не менее пяти лет.

Среди 14 педагогов, которые приступят к работе в сентябре, преподаватели математики, информатики, русского языка и литературы, химии, биологии, физики и учителя начальных классов.

В регионе уже началась третья волна программы «Земский учитель» 2026 года. Ее участниками могут стать опытные педагоги, молодые учителя, выпускники вузов и колледжей. Основные задачи программы: сократить дефицит педагогических кадров; повысить социальный статус сельских учителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Томич с крупным долгом по алиментам приговорен к 4 месяцам принудительных работ

Перебегал дорогу: В Томске автомобиль «УАЗ» сбил 4-летнего мальчика

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru