Томич с крупным долгом по алиментам приговорен к 4 месяцам принудительных работ

Погасить долг по алиментам мужчина даже не пытался Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Советский районный суд Томска вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летнего мужчины. В региональной прокуратуре 5 августа сообщили, что томич признан виновным в неуплате алиментов.

Житель областного центра более 10 лет игнорировал обязанность выплачивать деньги на содержание сына.

С 2013 года он уклоняется от исполнения родительского долга и накопил свыше 1,7 миллиона рублей задолженности по алиментам. Томич неоднократно привлекался к ответственности за их неуплату, однако погасить долг даже не пытался.

Суд приговорил его к 4 месяцам принудительных работ с удержанием 5 процентов из заработка в доход государства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Огонь распространялся стремительно: Двое детей и мужчина пострадали на пожаре в Томске

В Томске закрыты для движения участки Карташова и Комсомольского

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru