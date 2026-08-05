Перебегал дорогу: В Томске автомобиль «УАЗ» сбил 4-летнего мальчика

Дорожная авария с участием маленького мальчика произошла в Томске во вторник, 4 августа. В УМВД России по Томской области сообщили, что около 18.30, на улице Кольцевой проезд, 12, автомобилем «УАЗ» был совершен наезд на юного пешехода.
Предварительно установлено, что 4-летний малыш перебегал проезжую часть. За рулем «УАЗа» находился 61-летний мужчина. Ребенок травмирован, его отвезли в больницу.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ЧП и просят откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия. Для этого нужно обратиться по адресу: Иркутский тракт, 79, кабинет 103, телефон 8 (3822) 794-699.
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