«Оплатим поездку картой»: Как томских таксистов могут разорить преступники

Мошенники оформляют заказ на поездку в такси и указывают в комментариях, что поездка будет оплачена по номеру банковской карты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В России зафиксирована новая схема обмана, направленная на водителей такси. Издание «Вестник Киберполиции России» описало сценарий, придуманный аферистами.

Мошенники оформляют заказ на поездку в такси и указывают в комментариях, что дорога будет оплачена по номеру банковской карты. Затем они связываются с водителем и просят сообщить данные карты и код из СМС-сообщения. Получив эту информацию, жулики авторизуются в приложении банка и похищают деньги.

«Подобная схема обмана может быть использована против других работников сферы потребительских услуг», — отмечается в сообщении «Вестника Киберполиции России».

Самое простое решение избежать обмана — никому не сообщать номер карты и персональные сведения.

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