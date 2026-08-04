В Томске на 2 участках Большой Подгорной закрыто движение транспорта

Речь идет о временном ограничении в связи с работами по реконструкции водовода. Фото: Елена Белоусова.

В Томске на несколько дней закрыто движение на участках улицы Большая Подгорная. В ресурсоснабжающей компании 4 августа уточнили, что речь идет о временном ограничении в связи с работами по реконструкции водовода.

С вечера понедельника, 3 августа, невозможно проехать по улице Большой Подгорной от дома № 10 до строения № 22. Ограничения обещают снять в 23.00 в пятницу, 7 августа.

С 9.00 4 августа до 23.00 10 августа перекрыто движение проезжей части на еще одном участке этой же улицы — от дома № 16 до № 42 (от переулка 1905 года до переулка Карповский).

Рядом с перекрытыми участками должны быть установлены временные знаки дорожного движения.

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