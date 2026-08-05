Жители Томской области стали реже жаловаться на микрофинансовые организации

Сегмент краткосрочных кредитов остается популярным способом закрытия небольших финансовых потребностей Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В первой половине 2026 года жители Томской области отправили в Банк России 70 претензий, касающихся деятельности микрофинансовых организаций. Это на три обращения меньше, чем за аналогичный отрезок времени в прошлом году, сообщили в пресс-службе местного подразделения регулятора.

В семи случаях жители региона указывали на принудительное подключение дополнительных опций при получении займа.

Елена Петроченко, возглавляющая томское отделение Центробанка, отметила, что сегмент краткосрочных кредитов остается популярным способом закрытия небольших финансовых потребностей, поэтому контроль за порядочностью кредиторов продолжается без ослаблений.

В июле начал действовать обновленный Базовый стандарт для МФО, который вводит абсолютный запрет на автоматическое проставление отметок о согласии заемщика на дополнительные сервисы в договорной документации. Ранее подобные уловки со скрытыми страховками, платными СМС-рассылками и консультациями приводили к тому, что их цена включалась в общий размер долга, усиливая финансовую нагрузку на людей.

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