Количество лесных пожаров в Томской области выросло до 47

Утром в среду, 5 августа, на территории Томской области действует 47 лесных пожаров, сообщили в томском управлении лесами. Сутки назад очагов было 45.
Класс пожарной опасности в лесах по условиям оценивается как средний.
За последние 24 часа в регионе удалось потушить 4 очага в лесах. С начала года ликвидировано 377 лесных пожаров.
Во вторник, 4 августа, в Томске прибыли 50 авиапожарных из Иркутской области. Это уже вторая группа парашютистов-десантников из Восточной Сибири. Часть специалистов направят на смену коллегам из других областей, часть будет доставлена на новые термоточки в Верхнекетском районе.
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