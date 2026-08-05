Количество лесных пожаров в Томской области выросло до 47

За сутки в регионе удалось потушить 4 лесных пожара. Фото: Федеральная Авиалесоохрана

Утром в среду, 5 августа, на территории Томской области действует 47 лесных пожаров, сообщили в томском управлении лесами. Сутки назад очагов было 45.

Класс пожарной опасности в лесах по условиям оценивается как средний.

За последние 24 часа в регионе удалось потушить 4 очага в лесах. С начала года ликвидировано 377 лесных пожаров.

Во вторник, 4 августа, в Томске прибыли 50 авиапожарных из Иркутской области. Это уже вторая группа парашютистов-десантников из Восточной Сибири. Часть специалистов направят на смену коллегам из других областей, часть будет доставлена на новые термоточки в Верхнекетском районе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Несколько томских СНТ 5 августа останутся без электричества

Ливни и жара до +31°С ожидаются в Томской области 5 августа

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ

ВКонтакте

Одноклассники

ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события или ЧП? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: anna.g.kovaleva@phkp.ru