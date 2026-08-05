Несколько томских СНТ 5 августа останутся без электричества

Ремонтные работы ведутся строго по графикам Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Десятки участков на территории нескольких томских СНТ останутся без света в среду, 5 августа. Ресурсоснабжающая компания сообщила о плановых отключениях электроэнергии для проведения ремонтных работ.

С 9.00 до 12.00 свет отключат на нескольких участках в СНТ «Пенсионер», «Зорька», «Томич», «Теплотехник», «Связист-2», «Геофизик», «Роща», «Мечта», «Мебельщик« и «Ландыш».

Более продолжительное отключение — с 13.30 до 16.30 — запланировано на нескольких участках, расположенных в Зональной станции.

Поставщик коммунальных услуг подчеркнул, что обеспечение надежного и качественного электроснабжения невозможно без проведения своевременных ремонтов и реконструкции оборудования.

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