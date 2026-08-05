Ливни и жара до +31°С ожидаются в Томской области 5 августа

В области в среду повсеместно ожидаются дожди Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Переменная облачность ожидается в Томске в среду, 5 августа. По данным синоптиков томского ЦГМС, в областном центре днем возможен кратковременный дождь, местами гроза, утром — туман.

Ветер южный, местами порывы будут достигать 15-17 метров в секунду. Днем воздух прогреется до +26…+28°С.

В районах области столбики термометров поднимутся до +26…+31 градуса, местами будет прохладнее: +20…+25°С.

Днем в области повсеместно ожидаются кратковременные дожди, грозы, при грозах — сильные дожди, ливни, крупный град. Ветер южный с порывами до 14 метров в секунду.

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