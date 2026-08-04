У аквалангистов 3 основных направления деятельности: экологическое волонтерство, спорт и наука. Фото: томский клуб «Наяда»

4 августа в России отмечают день спелеолога. Этот неофициальный праздник посвящен людям редкой профессии — тем, кто занимается изучением пещер. Один из таких специалистов — президент тусуровского клуба аквалангистов «Наяда» Кирилл Бородин. Кандидат технических наук, инструктор, спелеолог поделился с «КП-Томск» подробностями недавнего исследования озера Мундштучное и назвал главное достижение спелеодайверов в 2026 году.

Кирилл Бородин уточнил, что на сегодняшний день у сообщества аквалангистов ТУСУРа самая мощная и передовая материально-техническая база в Томской области, основанная в 1962 году, и 3 основных направления деятельности: экологическое волонтерство, спорт и наука.

Аквалангисты летом проводят экологические акции на озерах региона, а затем рассказывают о находках на дне. В июне команда «Наяды» подняла со дна озера Сенная Курья затонувший КУНГ весом более 1,5 тонн (кузов универсальный нулевого габарита), переделанный под бытовку. Кузов оказался в воде во время весеннего паводка.

В июне команда «Наяды» подняла со дна озера Сенная Курья затонувший КУНГ (кузов универсальный нулевого габарита). Фото: томский клуб «Наяда»

В последних числах июля спелеодайверы университетского клуба «Наяда» обследовали озеро Мундштучное, которое является самым глубоким водоемом региона. Было совершено 11 погружений и взяты пробы воды, зоопланктона, донных отложений. Впервые проведена картография водоема и построена 3d-карта его дна. Исследование озера стало частью комплексной научно-исследовательской программы изучения родного края проекта «Сибирскими тропами».

Было совершено 11 погружений в озеро Мундштучное и взяты пробы воды, зоопланктона, донных отложений. Фото: томский клуб «Наяда

«Это в чистом виде краеведение. Мы выезжаем на своих машинах, у нас есть кандидаты технических наук, биологи, ученые и студенты, которые на месте могут взять пробы по какому-то материалу и дальше работать с ним уже после возвращения в университет. Проект направлен на сбор первичных данных для дальнейших изучений в томских университетских лабораториях. Возможно, будут открыты новые виды, новая фауна сибирских эндемиков из трудно доступных мест, мы больше узнаем о родном крае», — описал суть проекта президент клуба «Наяда».

Кирилл Бородин считает главным достижением 2026 года географическое открытие, совершенное в феврале в Красноярском крае. Аквалангисты «Наяды» с помощью Красноярского клуба спелеологов, проекта «Пещерный Лог» и клуба SporX из Екатеринбурга обнаружили и обозначили в затопленной пещере Жемчужная в Красноярском водохранилище новые ответвления и составили карту 150 метров ходов.

Запланированы дальнейшие научные экспедиции в Красноярский край, Кемеровскую и Томскую области. Фото: томский клуб «Наяда»

«В феврале мы приняли участие по Всероссийской экспедиции в Красноярском крае и открыли новые ходы в пещере Жемчужной. Экспедицию организовал красноярский клуб спелеологов. Под водой работали мы. Провели картографию подводной области пещеры, в существующую карту добавлено более 150 метров. Главный итог работы под водой: подтверждена гипотеза, что пещера Жемчужная — часть общего разлома, должна соединиться с системой Бирюсинская и имеет выход в «море». Объединение Жемчужной и Бирюсинской внесет систему в тройку крупнейших в России. Разные клубы объединились, имея громадный многолетний опыт в своей области, и получили результат. Один в поле не воин. Далее ребята из Красноярска смогут продолжить наш путь», — пояснил Бородин.

Томский спелеолог подчеркнул, что в течение последних 50 лет неоднократно предпринимались попытки отыскать в затопленной пещере новые ответвления, с задачей справились именно томичи.

Во время погружений в пещере Жемчужная члены клуба «Наяда» использовали инженерные разработки родного университета. Ученые спроектировали интеллектуальную систему с электроподогревом и мощными фонарями. Электроподогрев и фонари обеспечивают 3 часа работы в воде, температура которой составляет +2 градуса, на глубине 100 метров, компенсируя стресс от холода на биохимическом уровне.

Пещера Жемчужная располагается в Красноярском водохранилище. Фото: томский клуб «Наяда»

«Максимальная глубина Большого грота в пещере летом составляет 55 метров. Вход в грот выполняется на глубине 30 метров. Это сопоставимо с размерами 10-этажного дома. Мы находились в невесомости, в толще чистейшей воды. Сталактиты, сталагмиты под водой выглядят удивительно и такого больше нигде в мире нет. Все переливается. Лишь несколько людей видели эту красоту под водой», — описал президент клуба «Наяда».

Пещера Жемчужная располагается в Красноярском водохранилище и во время строительства ГЭС, до затопления, она формировалась как сухая. Еще в 2024 году точных подводных карт пещеры не было. В 2026 году, благодаря томским спелеодайверам, в Жемчужной были найдены дополнительные ходы и ответвления, а также составлена карта пещеры. Но это не конец, а продолжение новых открытий, гипотез и проверки теорий.

Уже запланированы дальнейшие научные экспедиции в Красноярский край, Кемеровскую и Томскую области, которые дадут новые знания, в том числе, о родном крае.

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