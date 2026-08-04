Томские бизнесмены могут получить фейковые сообщения о внеплановых проверках

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что платить за проверки бизнес не должен Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Массовая рассылка уведомлений о проведении внеплановых проверок зафиксирована в России. В Управлении Роспотребнадзора по Томской области 4 августа уточнили, что сообщения приходят на электронную почту юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Сферы бизнеса, представители которых получают письма, — разные. В извещениях есть ссылка, по которой необходимо перейти, чтобы оплатить почтовые услуги. В федеральном ведомстве сообщили, что уведомления о проверках — это фейк.

Все обязательные профилактические визиты проводятся в рамках федерального закона. В официальных сопроводительных письмах Роспотребнадзора указан уникальный номер контрольно-надзорного или профилактического мероприятия, адрес проведения мероприятия и контактные телефоны с указанием исполнителя. Требований об оплате в уведомлениях нет и быть не может, поскольку все проверки проводятся бесплатно.

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