Реабилитация вместо букетов: В Томске началась благотворительная акция «Дети — цветы жизни»

В Томске акция «Дети — цветы жизни» проходит уже несколько лет. Фото: фонд имени Алены Петровой

В Томске в августе началась благотворительная акция «Дети — цветы жизни», участниками которой могут стать школьники и их родителей. Суть акции выглядит так: учителю на День знаний дарят один букет от всего класса, а сэкономленные на покупке остальных цветов деньги переводятся в Фонд имени Алены Петровой для помощи тяжелобольным детям.

«Вы точно будете знать, что Ваша помощь не завянет в вазе через несколько дней, а Ваши не купленные цветы помогут сделать жизнь больного ребенка комфортной, а может даже и спасти ее», — уточнили организаторы.

Для всех классов, которые решат принять участие в акции, фонд имени Алены Петровой предоставит воздушные шарики со своим логотипом, благодарственное письмо для класса и открытку ручной работы для учителя. Нужна предварительная заявка от класса.

В Томске акция «Дети — цветы жизни» проходит уже несколько лет. Аналогичные акции к 1 сентября проводят многие благотворительные фонды в России.

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