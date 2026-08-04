Рабочим в Томске обещают больше сотни тысяч в качестве зарплаты

Рабочие специальности в Томской области остаются самыми высокооплачиваемыми Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Томской области зафиксирован острый кадровый голод. Согласно данным рекрутингового портала, на одну вакансию для врачей сегодня откликаются лишь 1,4 человека при норме от четырех соискателей. Информация появилась сегодня, 4 августа, на портале по поиску работы.

Вслед за медиками по уровню дефицита идут представители социальных и сервисных профессий: медицинские сестры, фармацевты с провизорами, а также повара, пекари и кондитеры.

Однако главной болевой точкой рынка труда стал рабочий персонал. Эксперты отмечают, что именно синие воротнички составляют около 20% всех вакансий в регионе. Предприятиям катастрофически не хватает электромонтажников, маляров, штукатуров, слесарей, монтажников, токарей и фрезеровщиков. Не лучше дела обстоят и в торговле: на место продавца-консультанта претендуют в среднем 3,5 кандидата.

Чтобы закрыть кадровые бреши, работодатели вынуждены поднимать зарплаты. Сегодня медианный доход рабочего в Томской области составляет 101 тысячу рублей. Больше платят на стройках (136,7 тысячи) и промышленных производствах (104,4 тысячи рублей). При этом реальные доходы населения продолжают съедаться инфляцией, а молодежь по-прежнему предпочитает офисную работу тяжелым спецовкам.

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